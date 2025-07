Jeśli do ładowania użyjemy wyłącznie zielonej energii, emisja spada do 52 g CO2/km. To aż 78 proc. mniej niż w przypadku auta na benzynę.

Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że tylko samochody elektryczne mają potencjał, by realnie zmniejszyć emisje transportu drogowego w Unii Europejskiej. Co więcej, korzyści z wyboru elektryka będą z czasem tylko rosły. Do końca 2025 roku źródła odnawialne mają odpowiadać już za 56 proc. produkcji energii elektrycznej w Europie - to aż o 18 punktów procentowych więcej niż w 2020 roku. Według prognoz Wspólnego Centrum Badawczego UE (JRC), udział ten wzrośnie do 86 proc. do 2045 roku. Auta sprzedawane dziś będą jeździć przez 15-20 lat, co oznacza, że będą coraz częściej ładowane czystą energią. Dla samochodów spalinowych nie ma takich perspektyw - paliwa kopalne pozostaną ich głównym źródłem zasilania, bo alternatywne opcje są nadal kosztowne i trudno dostępne., by realnie zmniejszyć emisje transportu drogowego w Unii Europejskiej. Ani biopaliwa, ani hybrydy, ani tym bardziej tradycyjne silniki nie są w stanie osiągnąć takich redukcji gazów cieplarnianych, jakie są wymagane, by spełnić cele klimatyczne UE.