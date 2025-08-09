Znad Bałtyku na Śląsk w szybszym tempie. Jest zielone światło
Droga ekspresowa S11 po ukończeniu połączy Pomorze Środkowe z zachodnią częścią kraju, ułatwiając w ten sposób dojazd do Aglomeracji Śląskiej. Obecnie projekt posunął się o krok dalej - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał decyzję środowiskową dla odcinka Ujście - Oborniki.
W skrócie
- Droga ekspresowa S11, po ukończeniu, połączy Pomorze Środkowe z południem kraju, poprawiając dostępność i skracając czas podróży.
- Projekt uzyskał decyzję środowiskową dla kluczowego odcinka Ujście-Oborniki, co przybliża inwestycję do realizacji.
- Na trasie planowanych jest cztery węzły drogowe oraz dwa miejsca obsługi podróżnych, a cała S11 docelowo osiągnie długość niemal 620 km.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Droga ekspresowa S11 znajduje się w gronie najintensywniej rozbudowywanych tras w naszym kraju. Po zakończeniu prac i oddaniu do użytku połączy Pomorze Zachodnie i Środkowe z południem Polski, skracając czas podróży z Kołobrzegu i Koszalina do Aglomeracji Śląskiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że właśnie uzyskano decyzję środowiskową dla kluczowego fragmentu między Ujściem a Obornikami.
S11 Ujście - Oborniki. Jaki będzie przebieg nowej trasy?
Inwestycja zlokalizowana będzie w północnej części województwa wielkopolskiego na terenie powiatów pilskiego, chodzieskiego i obornickiego w granicach administracyjnych gmin Ujście, Chodzież, Budzyń, Ryczywół oraz Rogoźno.
Początek trasy usytuowany zostanie po południowo-zachodniej stronie drogi krajowej nr 11 w Nowej Wsi Ujskiej, będąc przedłużeniem projektowanej obwodnicy Ujścia. Ekspresówka pobiegnie w kierunku Rogoźna po zachodniej stronie istniejącej DK11, unikając terenów zabudowanych. Przekroczy rzekę Wełnę oraz linię kolejową nr 236 na trasie Wągrowiec - Bzowo Goraj. W okolicach Dziewczej Strugi zbliży się do DK11 i dalej będzie przebiegać wzdłuż niej, włączając się do obwodnicy Obornik.
Na ponad 43-kilometrowym odcinku zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych: w Chodzieży (na skrzyżowaniu z wojewódzką drogą nr 183 relacji Chodzież - Czarnków), w Budzyniu (przy drodze powiatowej prowadzącej do tej miejscowości), w Rogoźnie (na skrzyżowaniu z drogą powiatową między Czarnkowem a Rogoźnem) oraz w Wełnie (przy drodze powiatowej łączącej Parkowo z Wełną, niedaleko istniejącej DK11). W rejonie Stróżewic powstaną także dwa MOP-y o funkcji komercyjnej, oferujące stacje paliw i gastronomię.
Ile kilometrów docelowo będzie miała droga S11?
Na chwilę obecną kierowcy mogą korzystać z prawie 220 km drogi ekspresowej S11, włączając w to fragmenty wspólne z autostradą A2 oraz drogą S6. Po zakończeniu wszystkich inwestycji, S11 będzie miała ponad 560 km długości, a z uwzględnieniem wspólnego przebiegu S6 między Kołobrzegiem i Koszalinem (ok. 35 km) oraz obwodnicy Poznania w ciągu A2 (ok. 16 km), trasa niemalże sięgnie 620 km.
Ukończenie drogi ekspresowej S11 pozwoli na pokonanie trasy Kołobrzeg - węzeł Piekary Śląskie w nieco ponad 5 godzin. Dziś, korzystając z odcinków dróg S6, S3 i A4, zajmuje to ok. sześć i pół godziny.