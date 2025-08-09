W skrócie Droga ekspresowa S11, po ukończeniu, połączy Pomorze Środkowe z południem kraju, poprawiając dostępność i skracając czas podróży.

Projekt uzyskał decyzję środowiskową dla kluczowego odcinka Ujście-Oborniki, co przybliża inwestycję do realizacji.

Na trasie planowanych jest cztery węzły drogowe oraz dwa miejsca obsługi podróżnych, a cała S11 docelowo osiągnie długość niemal 620 km.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Droga ekspresowa S11 znajduje się w gronie najintensywniej rozbudowywanych tras w naszym kraju. Po zakończeniu prac i oddaniu do użytku połączy Pomorze Zachodnie i Środkowe z południem Polski, skracając czas podróży z Kołobrzegu i Koszalina do Aglomeracji Śląskiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że właśnie uzyskano decyzję środowiskową dla kluczowego fragmentu między Ujściem a Obornikami.

S11 Ujście - Oborniki. Jaki będzie przebieg nowej trasy?

Inwestycja zlokalizowana będzie w północnej części województwa wielkopolskiego na terenie powiatów pilskiego, chodzieskiego i obornickiego w granicach administracyjnych gmin Ujście, Chodzież, Budzyń, Ryczywół oraz Rogoźno.

Początek trasy usytuowany zostanie po południowo-zachodniej stronie drogi krajowej nr 11 w Nowej Wsi Ujskiej, będąc przedłużeniem projektowanej obwodnicy Ujścia. Ekspresówka pobiegnie w kierunku Rogoźna po zachodniej stronie istniejącej DK11, unikając terenów zabudowanych. Przekroczy rzekę Wełnę oraz linię kolejową nr 236 na trasie Wągrowiec - Bzowo Goraj. W okolicach Dziewczej Strugi zbliży się do DK11 i dalej będzie przebiegać wzdłuż niej, włączając się do obwodnicy Obornik.

Rozwiń

Na ponad 43-kilometrowym odcinku zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych: w Chodzieży (na skrzyżowaniu z wojewódzką drogą nr 183 relacji Chodzież - Czarnków), w Budzyniu (przy drodze powiatowej prowadzącej do tej miejscowości), w Rogoźnie (na skrzyżowaniu z drogą powiatową między Czarnkowem a Rogoźnem) oraz w Wełnie (przy drodze powiatowej łączącej Parkowo z Wełną, niedaleko istniejącej DK11). W rejonie Stróżewic powstaną także dwa MOP-y o funkcji komercyjnej, oferujące stacje paliw i gastronomię.

Ile kilometrów docelowo będzie miała droga S11?

Na chwilę obecną kierowcy mogą korzystać z prawie 220 km drogi ekspresowej S11, włączając w to fragmenty wspólne z autostradą A2 oraz drogą S6. Po zakończeniu wszystkich inwestycji, S11 będzie miała ponad 560 km długości, a z uwzględnieniem wspólnego przebiegu S6 między Kołobrzegiem i Koszalinem (ok. 35 km) oraz obwodnicy Poznania w ciągu A2 (ok. 16 km), trasa niemalże sięgnie 620 km.

Ukończenie drogi ekspresowej S11 pozwoli na pokonanie trasy Kołobrzeg - węzeł Piekary Śląskie w nieco ponad 5 godzin. Dziś, korzystając z odcinków dróg S6, S3 i A4, zajmuje to ok. sześć i pół godziny.

Audi A6 znowu ma silniki spalinowe. Ale nie myślcie tylko o TDI Maciej Olesiuk INTERIA.PL