W skrócie Niemiecki przemysł doświadcza poważnego kryzysu, z utratą ponad 100 tys. miejsc pracy i najniższym poziomem produkcji od czasów pandemii.

Branża motoryzacyjna szczególnie odczuwa skutki recesji - boryka się z niskim popytem na auta elektryczne, konkurencją z Chin i kosztowną transformacją ekologiczną.

Największe koncerny, jak Volkswagen, Audi czy Bosch, zapowiadają masowe zwolnienia, by próbować się dostosować do nowych realiów rynku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Recesja nadal dotyka niemiecką gospodarkę, a pogłębiający się kryzys widocznie przyczynia się do spowolnienia ekonomicznego za zachodnią granicą. Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden poinformował, że produkcja przemysłowa w czerwcu 2025 roku spadła realnie o 1,9 proc. Według analityków, przemysł niemiecki osiągnął najniższy poziom od maja 2020 roku, kiedy to nastąpił drastyczny spadek spowodowany pandemią COVID-19. Już teraz skutkiem kryzysu jest utrata ponad 100 tysięcy miejsc pracy.

Niemiecka gospodarka szoruje po dnie. Masowe zwolnienia

Negatywne skutki dla produkcji w czerwcu 2025 r. wynikały głównie ze spadku produkcji maszyn rolniczych, wyrobów farmaceutycznych oraz artykułów spożywczych. Najbardziej dotknięty jest jednak przemysł motoryzacyjny, który zmaga się z niskim popytem na pojazdy elektryczne w Europie i coraz silniejszą konkurencją ze strony Chin. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy z sektora motoryzacyjnego zniknęło 45,4 tysiąca miejsc pracy. Według Federalnego Urzędu Statystycznego na koniec pierwszego kwartału 2025 roku zatrudnienie w niemieckim przemyśle wyniosło 5,46 mln osób, co stanowi spadek o 1,8 proc. względem roku poprzedniego.

Do trudnej sytuacji niemieckiej branży automotive odniósł się jakiś czas temu Stefan Bratzel z niemieckiego Centrum Zarządzania Motoryzacją. Wskazał, że obecne trudności są skutkiem wielu nakładających się czynników, takich jak redukcja zatrudnienia, zmniejszenie produkcji oraz spadek zainteresowania autami elektrycznymi. Dodatkowo rosnące koszty energii i zawiła biurokracja osłabiają pozycję rynku. Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego podkreśla, że bez poprawy sytuacji przetrwają jedynie przedsiębiorstwa z silną obecnością na rynkach międzynarodowych.

Poważne kłopoty koncernów motoryzacyjnych

Najtrudniejsza sytuacja bez wątpienia dotknęła Volkswagena. W ramach cięć kosztów oraz optymalizacji procesów produkcyjnych i rozwojowych, firma zapowiedziała masowe zwolnienia i zamknięcie części swoich fabryk. Szef Volkswagena, Oliver Blume, już wcześniej wskazywał, że konkurencyjność niemieckiej gospodarki spada, a produkcja na terenie kraju staje się coraz mniej opłacalna. Oszczędności sięgają nawet najwyższych szczebli zarządzania, w tym prezesa, którzy muszą liczyć się z obniżkami płac.

Problemy nie ominęły także Audi, które w marcu 2025 roku ogłosiło kolejną rundę redukcji etatów. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mają zostać zainwestowane w rozwój nowych modeli elektrycznych. Gernot Döllner, dyrektor generalny marki, w oficjalnym komunikacie podkreślił, że firma musi stać się "bardziej elastyczna i efektywna", by móc skutecznie konkurować na rynku.

O podobnych planach poinformowało także Porsche. Marka zmaga się z malejącym popytem na samochody elektryczne, słabą sprzedażą w Chinach oraz ryzykiem nałożenia ceł na produkty z Unii Europejskiej przez nową administrację w USA. W konsekwencji planowane jest zwolnienie niemal 2 tysięcy pracowników.

Branża motoryzacyjna na granicy opłacalności

Kryzys mocno uderzył także w niemieckich dostawców części samochodowych. Praktycznie codziennie pojawiają się informacje o kolejnych firmach zmagających się z problemami finansowymi i niewypłacalnością. W 2024 roku kryzys dotknął wielu gigantów branży motoryzacyjnej, w tym m.in. Boscha - jednego z największych na świecie dostawców części samochodowych. W listopadzie ubiegłego roku koncern ogłosił masową redukcję zatrudnienia, sięgającą nawet 5 tysięcy pracowników. Podobne trudności dotknęły także niemiecką firmę ZF Friedrichshafen oraz międzynarodowe przedsiębiorstwa takie jak Michelin i Continental.

Audi A6 znowu ma silniki spalinowe. Ale nie myślcie tylko o TDI Maciej Olesiuk INTERIA.PL