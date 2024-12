Firma Webo została założona w 2008 roku. Początkowo zatrudniała pięciu pracowników. W 2017 roku przedsiębiorstwo zatrudniało już około 100 osób. Rok później firma świętowała nie tylko 10-lecie, ale również najwyższą sprzedaż w swojej historii - jej przychód wyniósł 17,5 mln euro. Firma Webo obsługuje klientów z 40 krajów. Zdobyła również 10 nagród, w tym Niemiecką Nagrodę Założyciela w 2011 roku (nagroda przyznawana wyróżniającym się przedsiębiorstwom w Niemczech, jej zadaniem jest promowanie pozytywnej atmosfery wokół start-upów i zachęcanie ludzi do samozatrudnienia). Problemy zaczęły się w 2020 roku. Wówczas ogólnoświatowa sytuacja doprowadziła najgorszego wyniku w historii firmy. Kierownictwo zdecydowało się wówczas na rozwinięcie działalności poza motoryzacyjnej. Jak się jednak okazało, nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów.

Kryzys na rynku motoryzacyjnym wiąże się z bardzo dużymi problemami dla europejskich producentów. W szczególny sposób widać, jak dotyka on firmy z Niemiec, czyli najpotężniejszej gospodarki Starego Kontynentu. Przykładem może być tu koncern Volkswagen. Koncern prowadzi restrykcyjny program oszczędnościowy, który zakłada m.in. możliwość zamknięcia niektórych fabryk znajdujących się w Niemczech (byłoby to wydarzenie bez precedensu w blisko 90-letniej historii firmy). Thomas Schaefer, dyrektor generalny niemieckiej marki, w niedawnej rozmowie z gazetą "Welt am Sonntag" stwierdził, że nie da się uniknąć zamykania zakładów i zwalniania pracowników. Wiąże się to oczywiście ze sprzeciwem związków zawodowych i strajkami.