Oszuści tworzą fałszywe strony i podszywają się pod maklerów, zdobywając dane osobowe i dostęp do kont bankowych ofiar.

O procederze znanym jako oszustwo "na Orlen" informowaliśmy już wielokrotnie . Również sam koncern paliwowy wielokrotnie publikował oficjalne oświadczenia, w których przestrzegał przed tym niebezpiecznym zjawiskiem. Schemat działania przestępców polega na tworzeniu fałszywych stron internetowych i reklam w mediach społecznościowych, które zachęcają do inwestycji rzekomo powiązanych z handlem ropą i gazem.

Fikcyjny makler uzyskał dostęp do komputera poznaniaka

Dzięki umiejętnej manipulacji fałszywy makler uzyskał zdalny dostęp do komputera przedsiębiorcy. Następnie rozpoczął wykonywanie operacji finansowych z jego konta bankowego. Jak podaje artykuł - oszust systematycznie utrzymywał kontakt z ofiarą, omawiając wykresy przedstawiające rzekomo rosnące zyski, co skutecznie uśpiło czujność mężczyzny.

Podczas kolejnych rozmów telefonicznych rzekomy "opiekun klienta" nakłonił mężczyznę do zainstalowania wskazanej aplikacji na telefonie oraz przesłania zdjęcia dowodu osobistego wraz z danymi. W chwili, gdy mężczyzna logował się do bankowości internetowej, aby zatwierdzić nieistniejącą transakcję, wszystkie jego dane zostały przechwycone przez oszustów. Wykorzystali je do przeprowadzenia kilku przelewów na łączną kwotę 14 600 złotych.