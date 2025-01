Cyfryzacja z pewnością znacząco ułatwia życie. Wiele spraw, szczególnie tych urzędowych, jesteśmy w stanie załatwić z poziomu własnego komputera czy telefonu, bez konieczności stania w kolejkach. Niesie to jednak ze sobą również ryzyko. Wszak przestępcy również mogą wykorzystywać przestrzeń cyfrową do oszukiwania niczego nieświadomych użytkowników. W tym celu opracowują oni coraz to nowe sposoby – często starają się imitować powszechnie znane firmy lub instytucje należące do państwa. Tak jest i tym razem.

Przestępcy zachęcają do inwestowania w Orlen

Zespół CSIRT KNF (reaguje na Incydenty bezpieczeństwa komputerowego w polskim sektorze finansowym) ostrzega o przypadkach oszustwa, w których cyberprzestępcy podszywają się pod Orlen. Działalność oszustów polega na publikowaniu na Facebooku fałszywych reklam. Namawiają użytkowników portalu do inwestycji, w których obiecywane są szybkie zyski. „Zainwestuj 1099 zł na akcję i zarabiaj miesięcznie 10 000 zł” – namawia reklama nieznanego portalu. Ilustracją do postu jest zdjęcie stacji Orlenu. W efekcie nieuważny internauta może pomyśleć, że jest to właśnie reklama polskiego koncernu energetycznego.

Rozwiń

Po kliknięciu w link użytkownik zostaje przekierowany do strony mającej imitować witrynę polskiego koncernu. Następnie jest on poproszony o zarejestrowanie się w systemie, podając swoje dane osobowe. „Pozyskane przez oszustów dane pozwalają im na nawiązanie kontaktu, w trakcie którego wyłudzają środki finansowe użytkowników. Bądźcie czujni i nie dajcie się okraść!” – apeluje CSIRT KNF.

Jak ustrzec się przed oszustwami na Facebooku?

Przede wszystkim, jeśli mamy wątpliwości, co do tego, czy oferta firmy, którą widzimy w internecie jest prawdziwa, powinniśmy zweryfikować to w innych źródłach – dobrym pomysłem jest skontaktowanie się z infolinią danego przedsiębiorstwa, by sprawdzić, czy reklama, na którą trafiliśmy w mediach społecznościowych, jest prawdziwa. Jeśli już jednak klikniemy w link, zawsze dokładnie sprawdzajmy wygląd i adres strony, do której prowadzi.

Na pierwszy rzut oka witryna może nie różnić się od oficjalnej. Powinniśmy jednak zwrócić uwagę na takie kwestie, jak być może chaotyczny i skomplikowany adres czy drobne literówki w wyświetlanej treści. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy działać pod presją czasu – wszelkie wiadomości wyświetlane na stronach internetowych, które skłaniają do natychmiastowego działania np., by zaoszczędzić pieniądze, powinny być dla nas podejrzane.

Jeżeli podejrzewamy oszustwo w mediach społecznościowych, należy je zgłosić – pozwoli to na wszczęcie procedury, która może zakończyć się usunięciem profilu. Dobrą praktyką jest także przeglądanie swoich kont finansowych i raportów kredytowych pod kątem np. kradzieży tożsamości.

"Graffiti". Myrcha o zaostrzeniu kar dla kierowców-recydywistów Polsat News Polsat News