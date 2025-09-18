W skrócie Chińscy producenci samochodów, w tym Chery, coraz śmielej zdobywają europejski rynek i stają się realną konkurencją dla wiodących marek.

Eksport samochodów marki Chery przekroczył 5 milionów, a jubileuszowy egzemplarz Tiggo 8 PHEV trafił do polskiego klienta.

Chery wprowadza na polski rynek dwa nowe modele: Tiggo 4 HEV (hybrydowy SUV) oraz Tiggo 9 PHEV (flagowy plug-in hybrid), kontynuując dynamiczny rozwój.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Europejska branża samochodowa alarmuje i podkreśla, że obecność chińskich marek staje się realnym zagrożeniem dla rynku. W fatalnej kondycji nie pomagają również decyzje UE i przede wszystkim zbliżający się wielkimi krokami zakaz sprzedaży aut z napędem spalinowym. Z najróżniejszych zawirowań korzystają producenci z Państwa Środka, którzy szturmem podbijają serca mieszkańców Starego Kontynentu i nie tylko.

Globalny apetyt rośnie. Chery podbija kolejne rynki

Światowa ekspansja koncernu Chery rozpoczęła się w 2001 r., gdy pierwszych 10 egzemplarzy sedanów Fulwin trafiło na zagraniczne rynki. Prawdziwy przełom nastąpił jednak cztery lata później, bo w 2005 r. wraz z debiutem submarki Tiggo, która podbijała Bliski Wschód, Amerykę Południową i kolejne regiony świata. Do bieżącego roku samochody tej marki dostępne były w ponad 110 krajach i przekroczyły liczbę 5 mln wyeksportowanych pojazdów.

Wynik ten najlepiej pokazuje drogę, którą koncern Chery przeszedł - od chińskiego producenta samochodów aż do globalnego gracza, który odważnie staje w szranki z obecnymi na rynku od dekad modelami. Aktualnie sieć produkcyjna Chery obejmuje 19 zagranicznych zakładów, a ich stale rosnąca liczba jest odpowiedzią na wymagania rynku.

Pięciomilionowy samochód eksportowy trafi do polskiego klienta. Jubileuszowe Chery trafiło nad Wisłę

Koncern ma poważne powody do świętowania, ponieważ liczba wyeksportowanych pojazdów przekroczyła 5 mln. Ten jubileuszowy egzemplarz trafi do polskiego klienta. Wiceprezes wykonawczy Chery twierdzi, że "pięciomilionowy samochód CHERY to nie tylko liczba, ale przede wszystkim symbol pracy i oddania całego zespołu."

Nasi ludzie tworzą każdy pojazd z tą samą pasją, co pierwszy. To ich umiejętności i determinacja sprawiają, że TIGGO od początku oferuje emocje z jazdy, które stały się znakiem rozpoznawczym marki

Pięciomilionowy egzemplarz to nie koniec powodów do świętowania. Dwa nowe modele Tiggo pojawią się na polskim rynku

Osiągnięcie tego kamienia milowego zbiega się z premierą dwóch nowych modeli Tiggo, które pojawią się na polskim rynku. Mowa o Tiggo 4 HEV, czyli kompaktowym SUV-ie z napędem hybrydowym, oraz Tiggo 9 PHEV będącym flagowym modelem w gamie z napędem typu plug-in hybrid. Oba modele już niebawem trafią do salonów w całej Polsce.

Tiggo 9 PHEV to jeden z dwóch nowych modeli, który trafi do sprzedaży w Polsce. Chery materiały prasowe

Od 22 lat koncern Chery utrzymuje pozycję lidera chińskiego eksportu samochodów osobowych, a najnowsze dane za bieżący rok potwierdzają tę informację. W okresie od stycznia do sierpnia 2025 r. na całym świecie dostarczono 1 727 299 pojazdów, co daje wzrost o 14,5 proc. rok do roku. Z kolei eksport zagraniczny wyniósł 798 804 (+10,8 proc. r/r), a sprzedaż miliona egzemplarzy została osiągnięta w zaledwie 8 miesięcy.

Tiggo 4 HEV to kompaktowy SUV z napędem hybrydowym. Chery materiały prasowe