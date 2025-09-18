Ruszyła specjalna akcja policji. Będą sprawdzać jedną rzecz
W całej Europie od 16 do 22 września 2025 r. trwa ROADPOL Safety Days. Kluczowym dniem na polskich drogach jest 18 września. Właśnie dziś policja prowadzi akcję pod nazwą "Prędkość". To oznacza wzmożone kontrole.
W skrócie
- 18 września policja prowadzi wzmożone kontrole prędkości w ramach ROADPOL Safety Days.
- Funkcjonariusze wykorzystują oznakowane i nieoznakowane radiowozy do kontroli nie tylko prędkości, ale także stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości kierowców.
- Za przekroczenie prędkości grożą wysokie mandaty i punkty karne, a recydywiści muszą liczyć się z podwójnymi karami.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
ROADPOL Safety Days jest organizowaną przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego (ROADPOL) przy wsparciu Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Ruchu Drogowego akcją mającą na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach. Założeniami jest nie tylko kontrola, ale także budowanie świadomości społecznej w kwestii odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drogach.
Celem jest również dążenie do realizacji założeń tzw. Wizji Zero. Zakłada ona redukcję liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych do zera.
Nowa akcja policji. Co będą sprawdzać funkcjonariusze?
W związku z tym 18 września na drogach w całym kraju należy spodziewać się patroli policji monitorujących kierowców w ramach akcji "Prędkość". Jak wskazuje nazwa, funkcjonariusze przede wszystkim monitorują drogi pod kątem przekraczania prędkości.
Patrole korzystają z laserowych mierników prędkości. Na drogach pojawiły się zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy, wyposażone w wideorejestratory. Kontrole są prowadzone w miejscach, gdzie istnieje wysokie ryzyko różnych zdarzeń drogowych - policyjne patrole pojawiają się m.in. w rejonach przejść dla pieszych, skrzyżowań czy na odcinkach dróg, gdzie najczęściej dochodzi do przekraczania prędkości.
Choć działania będą wymierzone przede wszystkim w prędkość, funkcjonariusze będą zwracać uwagę także na trzeźwość kierujących, stan technicznych ich pojazdów czy też np. stosowanie pasów bezpieczeństwa.
Jakie mandaty za przekroczenie prędkości?
W tym miejscu warto przypomnieć, jakie mandaty można dostać za przekroczenie prędkości:
- do 10 km/h - 50 zł, 1 punkt karny
- od 11 do 15 km/h - 100 zł, 2 punkty karne
- od 16 do 20 km/h - 200 zł, 3 punkty karne
- od 21 do 25 km/h - 300 zł, 5 punktów karnych
- od 26 do 30 km/h - 400 zł, 7 punktów karnych
- od 31 do 40 km/h - 800 zł, 9 punktów karnych
- od 41 do 50 km/h - 1000 zł, 11 punktów karnych
- od 51 do 60 km/h - 1500 zł, 13 punktów karnych
- od 61 do 70 km/h - 2000 zł, 14 punktów karnych
- 71 km/h i więcej - 2500 zł, 15 punktów karnych
Oprócz tego trzeba pamiętać, że w 2022 roku weszła w życie zasada recydywy. Zgodnie z jej założeniami kierowca, który dopuści się jednego z najcięższych wykroczeń w ruchu drogowym po raz kolejny w ciągu dwóch lat, otrzyma dwukrotnie wyższy mandat. Liczby punktów karnych za dane wykroczenia są jednak dokładnie takie same, jak wtedy, gdy popełnimy je po raz pierwszy. W przypadku przekroczenia prędkości kary prezentują się tak:
- 31-40 km/h - mandat 1 600 zł i 9 punktów karnych,
- 41-50 km/h - mandat 2 000 zł i 11 punktów karnych,
- 51-60 km/h - mandat 3 000 zł i 13 punktów karnych,
- 61-70 km/h - mandat 4 000 zł i 14 punktów karnych,
- 71 km/h i więcej - mandat 5 000 zł i 15 punktów karnych
Ile było wypadków drogowych w Polsce w 2024 roku?
Policjanci podkreślają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Oprócz tego podaje się również nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie czy brak koncentracji. Z policyjnych statystyk wynika, że w 2024 roku doszło do 21 519 wypadków drogowych. W ich efekcie życie straciło 1 896 osób, a 24 782 zostały ranne.