W skrócie 18 września policja prowadzi wzmożone kontrole prędkości w ramach ROADPOL Safety Days.

Funkcjonariusze wykorzystują oznakowane i nieoznakowane radiowozy do kontroli nie tylko prędkości, ale także stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości kierowców.

Za przekroczenie prędkości grożą wysokie mandaty i punkty karne, a recydywiści muszą liczyć się z podwójnymi karami.

ROADPOL Safety Days jest organizowaną przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego (ROADPOL) przy wsparciu Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Ruchu Drogowego akcją mającą na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach. Założeniami jest nie tylko kontrola, ale także budowanie świadomości społecznej w kwestii odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drogach.

Celem jest również dążenie do realizacji założeń tzw. Wizji Zero. Zakłada ona redukcję liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych do zera.

Nowa akcja policji. Co będą sprawdzać funkcjonariusze?

W związku z tym 18 września na drogach w całym kraju należy spodziewać się patroli policji monitorujących kierowców w ramach akcji "Prędkość". Jak wskazuje nazwa, funkcjonariusze przede wszystkim monitorują drogi pod kątem przekraczania prędkości.

Patrole korzystają z laserowych mierników prędkości. Na drogach pojawiły się zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy, wyposażone w wideorejestratory. Kontrole są prowadzone w miejscach, gdzie istnieje wysokie ryzyko różnych zdarzeń drogowych - policyjne patrole pojawiają się m.in. w rejonach przejść dla pieszych, skrzyżowań czy na odcinkach dróg, gdzie najczęściej dochodzi do przekraczania prędkości.

Choć działania będą wymierzone przede wszystkim w prędkość, funkcjonariusze będą zwracać uwagę także na trzeźwość kierujących, stan technicznych ich pojazdów czy też np. stosowanie pasów bezpieczeństwa.

Jakie mandaty za przekroczenie prędkości?

W tym miejscu warto przypomnieć, jakie mandaty można dostać za przekroczenie prędkości:

do 10 km/h - 50 zł, 1 punkt karny

od 11 do 15 km/h - 100 zł, 2 punkty karne

od 16 do 20 km/h - 200 zł, 3 punkty karne

od 21 do 25 km/h - 300 zł, 5 punktów karnych

od 26 do 30 km/h - 400 zł, 7 punktów karnych

od 31 do 40 km/h - 800 zł, 9 punktów karnych

od 41 do 50 km/h - 1000 zł, 11 punktów karnych

od 51 do 60 km/h - 1500 zł, 13 punktów karnych

od 61 do 70 km/h - 2000 zł, 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - 2500 zł, 15 punktów karnych

Oprócz tego trzeba pamiętać, że w 2022 roku weszła w życie zasada recydywy. Zgodnie z jej założeniami kierowca, który dopuści się jednego z najcięższych wykroczeń w ruchu drogowym po raz kolejny w ciągu dwóch lat, otrzyma dwukrotnie wyższy mandat. Liczby punktów karnych za dane wykroczenia są jednak dokładnie takie same, jak wtedy, gdy popełnimy je po raz pierwszy. W przypadku przekroczenia prędkości kary prezentują się tak:

31-40 km/h - mandat 1 600 zł i 9 punktów karnych,

41-50 km/h - mandat 2 000 zł i 11 punktów karnych,

51-60 km/h - mandat 3 000 zł i 13 punktów karnych,

61-70 km/h - mandat 4 000 zł i 14 punktów karnych,

71 km/h i więcej - mandat 5 000 zł i 15 punktów karnych

Ile było wypadków drogowych w Polsce w 2024 roku?

Policjanci podkreślają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Oprócz tego podaje się również nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie czy brak koncentracji. Z policyjnych statystyk wynika, że w 2024 roku doszło do 21 519 wypadków drogowych. W ich efekcie życie straciło 1 896 osób, a 24 782 zostały ranne.

