Pod dnem Bałtyku powstaje najdłuższy drogowy tunel na świecie. Skorzystają też Polacy
Budowany Tunel pod Bełtem Fehmarn będzie najdłuższym na świecie tunelem kolejowo-drogowym na świecie oraz najdłuższym tunelem drogowym pod wodą. Jego ukończenie m.in. skróci dojazd samochodem z Polski do Skandynawii. Kiedy ta wyjątkowa przeprawa będzie gotowa?
W skrócie
- Tunel pod Bełtem Fehmarn będzie najdłuższym tunelem kolejowo-drogowym na świecie i najdłuższym podwodnym tunelem drogowym.
- Przeprawa połączy wyspy Fehmarn i Lolland, umożliwiając szybszą podróż samochodem z Polski do Skandynawii.
- Budowa napotyka opóźnienia z powodu problemów ze statkiem montującym prefabrykaty tunelu, co wpływa na termin oddania inwestycji.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Tunel połączy leżące na Bałtyku wyspy: niemiecką Fehmarn z duńską Lolland i będzie miał 18 km długości, stając się najdłuższym tunelem kolejowo-drogowym na świecie i najdłuższym tunelem drogowym pod wodą. Po wybudowaniu znacznie skróci czas podróży między Hamburgiem a Kopenhagą, z przeprawy będą mogli też korzystać polscy kierowcy jadący do Skandynawii.
Kłopoty ze statkiem opóźnią budowę tunelu
Budowa Tunelu pod Bełtem Fehmarn ma kosztować około 7,5 do 9 mld euro. Zgodnie z planem tunel powinien być gotowy w 2029 roku, jednak już wiadomo, że to raczej mało prawdopodobne.
Duńskie konsorcjum Femern A/S od 2020 roku realizujące budowę poinformowało, że spodziewa się opóźnienia. Wszystko przez kłopoty ze budową specjalistycznego statku "Ivy", który będzie montował biegnący pod dnem Bałtyku tunel. Budowa statku już jest opóźniona o 1,5 roku, a jednostka wciąż musi przejść testy i uzyskać odpowiednie zatwierdzenia.
Jak będzie budowany tunel pod dnem Bałtyku?
Plan budowy zakłada, że prefabrykowane elementy tunelu zostaną umieszczone w wykopanym w dnie cieśniny Fehmarn wykopie, który w najgłębszym miejscu sięgnie 45 m pod powierzchnię morza. Następnie zostaną zabezpieczone kilkumetrową warstwą żwiru i piasku.
Elementy tunelu są potężne. Każdy ma 42 m szerokości, 9 m wysokości i aż 217 m długości. W efekcie jeden element waży 73 tys. ton.
W tunelu znajdzie się dwutorowa linia kolejowa, dwie dwupasmowe jezdnie i korytarz awaryjny.
Budowę tunelu finansuje Dania, korzystając ze środków Unii Europejskiej. Przejazd przeprawą będzie oczywiście płatny, dzięki czemu koszt budowy ma się zwrócić w ciągu 39 lat.