W skrócie Tunel pod Bełtem Fehmarn będzie najdłuższym tunelem kolejowo-drogowym na świecie i najdłuższym podwodnym tunelem drogowym.

Przeprawa połączy wyspy Fehmarn i Lolland, umożliwiając szybszą podróż samochodem z Polski do Skandynawii.

Budowa napotyka opóźnienia z powodu problemów ze statkiem montującym prefabrykaty tunelu, co wpływa na termin oddania inwestycji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Tunel połączy leżące na Bałtyku wyspy: niemiecką Fehmarn z duńską Lolland i będzie miał 18 km długości, stając się najdłuższym tunelem kolejowo-drogowym na świecie i najdłuższym tunelem drogowym pod wodą. Po wybudowaniu znacznie skróci czas podróży między Hamburgiem a Kopenhagą, z przeprawy będą mogli też korzystać polscy kierowcy jadący do Skandynawii.

Kłopoty ze statkiem opóźnią budowę tunelu

Budowa Tunelu pod Bełtem Fehmarn ma kosztować około 7,5 do 9 mld euro. Zgodnie z planem tunel powinien być gotowy w 2029 roku, jednak już wiadomo, że to raczej mało prawdopodobne.

Duńskie konsorcjum Femern A/S od 2020 roku realizujące budowę poinformowało, że spodziewa się opóźnienia. Wszystko przez kłopoty ze budową specjalistycznego statku "Ivy", który będzie montował biegnący pod dnem Bałtyku tunel. Budowa statku już jest opóźniona o 1,5 roku, a jednostka wciąż musi przejść testy i uzyskać odpowiednie zatwierdzenia.

W tunelu będą dwie dwupasmowe jezdnie i dwutorowa linia kolejowa Frank Molter AFP

Jak będzie budowany tunel pod dnem Bałtyku?

Plan budowy zakłada, że prefabrykowane elementy tunelu zostaną umieszczone w wykopanym w dnie cieśniny Fehmarn wykopie, który w najgłębszym miejscu sięgnie 45 m pod powierzchnię morza. Następnie zostaną zabezpieczone kilkumetrową warstwą żwiru i piasku.

Elementy tunelu są potężne. Każdy ma 42 m szerokości, 9 m wysokości i aż 217 m długości. W efekcie jeden element waży 73 tys. ton.

W tunelu znajdzie się dwutorowa linia kolejowa, dwie dwupasmowe jezdnie i korytarz awaryjny.

Budowę tunelu finansuje Dania, korzystając ze środków Unii Europejskiej. Przejazd przeprawą będzie oczywiście płatny, dzięki czemu koszt budowy ma się zwrócić w ciągu 39 lat.

"Wydarzenia": Bandyci drogowi zabijają codziennie 5 osób. Policja pokazała nagrania Polsat News