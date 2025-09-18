Nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 już łapie kierowców
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym zapowiadało, że niebawem na polskich drogach pojawią się 43 nowe odcinkowe pomiary prędkości. Nowe urządzenie zostało już m.in. zamontowane na autostradzie A4 i w środę punktualnie o godzinie 12.00 zostało przełączone w tryb rejestrowania wykroczeń. Kierowcy muszą bardzo uważać, bo w bezpośredniej bliskości znajdują się dwa niezależne OPP.
Najnowszy projekt obejmował zakup i instalację łącznie 128 stacjonarnych urządzeń rejestrujących, w tym 43 zestawów OPP, 70 fotoradarów punktowych, 10 systemów RerLight oraz 5 kamer rejestrujących przejazdy kolejowe, które zostały zakupione w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
Już niebawem, bo do końca czerwca 2026 r., zamontowane zostaną 43 systemy odcinkowego pomiaru prędkości, co zwiększy ich łączną liczbę do 114 i obejmie nadzorem ponad 670 km dróg.
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 rejestruje kierowców od 17 września 2025 r.
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) poinformowało, że w środę 17 września 2025 r. o godzinie 12.00 urządzenia do OPP zostały przełączone w tryb rejestracji.
Mowa o odcinku pomiędzy węzłem Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice na Dolnym Śląsku. Kamery kontrolują kierowców na odcinku 7,6 km, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości dla samochodów osobowych do 110 km/h, natomiast w przypadku pojazdów ciężarowych limit wynosi 80 km/h. Mandatem zostanie ukarany każdy, kto dystans ten przejedzie w czasie krótszym niż 3,5 minuty.
O uruchomieniu nowego odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A4 CANARD poinformował również w mediach społecznościowych. Z postu na Facebooku wynika, że próg tolerancji błędu kierowcy w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości wynosi do 10 km/h włącznie.
Nowy OPP na autostradzie A4 ma szansę zgarnąć niechlubny rekord
To już drogi system OPP na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia. Pierwszy z nich kontroluje kierowców na odcinku Kostomłoty - Kąty Wrocławskie, Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku zarejestrował na tym fragmencie 24,5 tys. wykroczeń. Drugi pod względem skuteczności jest OPP na S8 w okolicach Wyszkowa, gdzie kamery odnotowały 21,7 tys. zbyt szybko jadących kierowców.
Świeżo zamontowane żółte kamery między węzłem Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice mogą przejąć ten niechlubny rekord.
Komentujący post opublikowany przez CANARD wskazują jednak na błąd - według nich kierowców poruszających się w stronę Legnicy obowiązuje ograniczenie prędkości do 140 km/h i chociaż ograniczenie do 110 km/h pojawia się przed Pietrzykowicami, to jest anulowane przez skrzyżowanie (zjazd). "Kolejny znak ograniczenia prędkości do 110 km/h jest w miejscu, w którym kończy się pas awaryjny, czyli jakieś kilkadziesiąt metrów przed końcem odcinka pomiarowego. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - jak to zostanie rozwiązane? Chyba nie będą wystawiane mandaty za jazdę zgodną z obowiązującym oznakowaniem?" - pisze jeden z komentujących.
Oto lokalizacje nowych 43 odcinkowych pomiarów prędkości
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w marcu bieżącego roku zawarło umowę z firmą Spint S.A. na dostawę i instalację 43 nowych urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. Wszystkie lokalizacje zostały wybrane we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Policją. Oto miejsca, w których niebawem pojawią się charakterystyczne żółte kamery:
województwo
Miejscowość
opis lokalizacji
kat. drogi
nr drogi
MAZOWIECKIE
Otrębusy
Kanie-Otrębusy
W
719
MAZOWIECKIE
Białobrzegi
obwodnica m. Białobrzegi
K
S7
MAZOWIECKIE
Drwalew - Chynów
Obwodnica m. Drwalew i Chynów
K
50
MAZOWIECKIE
Mszczonów
obwodnica miasta
K
50
MAZOWIECKIE
Wyszków
Obwodnica Wyszkowa
S
8
KUJAWSKO-POMORSKIE/ ŁÓDZKIE
Siemionki
Siemionki/MOP Strzelce
K
A1
ŁÓDZKIE
Pabianice
Dobroń-Pabianice Płn.
K
S14
ŁÓDZKIE
Łódź
ul. Chocianowicka - Łaskowice
P
1120E
ŁÓDZKIE
Bychlew
Bychlew - Jadwinin
W
485
ŁÓDZKIE
Biała Pierwsza
Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49
K
74
ŁÓDZKIE
Mokra Prawa
Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A
K
70
PODKARPACKIE
Rzeszów -Nosówka
ul. Dębicka
P
1391
PODKARPACKIE
Dukla
Trakt Węgierski
K
19
PODKARPACKIE
Nowa Dęba
Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16
K
9
PODKARPACKIE
Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka
Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka
W
835
PODKARPACKIE
Lutcza
Lutcza 491 - Lutcza 782
K
19
PODKARPACKIE
Podgrodzie
Podgrodzie 89 - Podgrodzie 142
K
94
DOLNOŚLĄSKIE
Kostomłoty - Kąty Wrocławskie
Odcinek autostrady A4
K
A4
DOLNOŚLĄSKIE
Wrocław
Al. Jana III Sobieskiego
DG
105392D
DOLNOŚLĄSKIE
Bierzów - Przylesie
pomiędzy miejscowościami Bierzów - Przylesie
W
403
ZACHODNIOPOMORSKIE
Łubianka - Brynka
Łubianka - Brynka
W
151
LUBUSKIE
Białcz
pikietaż: 21+000 do 24+150
W
132
OPOLSKIE
Kietlice - Klisino
Kietlice - Klisino
W
416
ŚLĄSKIE
Jankowice / Świerklany
Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa)
W
929
ŚLĄSKIE
Katowice
Braci Reńców
W
902
ŚLĄSKIE
Suszec/Kobielice
Suszec - Kobielice
W
935
ŚLĄSKIE
Zabrze
Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego
K
88
ŚLĄSKIE
Gliwice
Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego
K
88
ŚLĄSKIE
Mikołów
ul. Gliwicka
K
44
WIELKOPOLSKIE
Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica
Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica
K
S11
WIELKOPOLSKIE
Konin
MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary
K
A2
LUBELSKIE
Hrubieszów
Hrubieszów
W
844
LUBELSKIE
Gołąb
pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m
W
801
KUJAWSKO-POMORSKIE
Rogoźno Zamek - Kłódka
Rogoźno Zamek - Kłódka
K
16
KUJAWSKO-POMORSKIE
Rycerzewo
od 70 km do 63 km
W
251
KUJAWSKO-POMORSKIE
Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek
A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek
K
A1
POMORSKIE
Borcz-Babi Dół
Borcz-Babi Dół
K
20
POMORSKIE
Borowo
Gdańska 2 - Turystyczna 1
W
211
PODLASKIE
Baciuty - Łupianka Stara
Baciuty - Łupianka Stara
DW
678