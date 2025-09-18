W skrócie Na autostradzie A4 uruchomiono nowe odcinkowe pomiary prędkości, obejmujące 7,6-kilometrowy odcinek między węzłem Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy zamontowanych zostanie 43 nowych zestawów takich urządzeń do końca czerwca 2026 roku.

Nowe kamery mogą pobić niechlubny rekord liczby mandatów, a kierowcy mają wątpliwości co do zgodności oznakowania z obowiązującymi przepisami.

Najnowszy projekt obejmował zakup i instalację łącznie 128 stacjonarnych urządzeń rejestrujących, w tym 43 zestawów OPP, 70 fotoradarów punktowych, 10 systemów RerLight oraz 5 kamer rejestrujących przejazdy kolejowe, które zostały zakupione w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Już niebawem, bo do końca czerwca 2026 r., zamontowane zostaną 43 systemy odcinkowego pomiaru prędkości, co zwiększy ich łączną liczbę do 114 i obejmie nadzorem ponad 670 km dróg.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 rejestruje kierowców od 17 września 2025 r.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) poinformowało, że w środę 17 września 2025 r. o godzinie 12.00 urządzenia do OPP zostały przełączone w tryb rejestracji.

Mowa o odcinku pomiędzy węzłem Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice na Dolnym Śląsku. Kamery kontrolują kierowców na odcinku 7,6 km, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości dla samochodów osobowych do 110 km/h, natomiast w przypadku pojazdów ciężarowych limit wynosi 80 km/h. Mandatem zostanie ukarany każdy, kto dystans ten przejedzie w czasie krótszym niż 3,5 minuty.

O uruchomieniu nowego odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A4 CANARD poinformował również w mediach społecznościowych. Z postu na Facebooku wynika, że próg tolerancji błędu kierowcy w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości wynosi do 10 km/h włącznie.

Nowy OPP na autostradzie A4 ma szansę zgarnąć niechlubny rekord

To już drogi system OPP na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia. Pierwszy z nich kontroluje kierowców na odcinku Kostomłoty - Kąty Wrocławskie, Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku zarejestrował na tym fragmencie 24,5 tys. wykroczeń. Drugi pod względem skuteczności jest OPP na S8 w okolicach Wyszkowa, gdzie kamery odnotowały 21,7 tys. zbyt szybko jadących kierowców.

Świeżo zamontowane żółte kamery między węzłem Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice mogą przejąć ten niechlubny rekord.

Komentujący post opublikowany przez CANARD wskazują jednak na błąd - według nich kierowców poruszających się w stronę Legnicy obowiązuje ograniczenie prędkości do 140 km/h i chociaż ograniczenie do 110 km/h pojawia się przed Pietrzykowicami, to jest anulowane przez skrzyżowanie (zjazd). "Kolejny znak ograniczenia prędkości do 110 km/h jest w miejscu, w którym kończy się pas awaryjny, czyli jakieś kilkadziesiąt metrów przed końcem odcinka pomiarowego. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - jak to zostanie rozwiązane? Chyba nie będą wystawiane mandaty za jazdę zgodną z obowiązującym oznakowaniem?" - pisze jeden z komentujących.

Oto lokalizacje nowych 43 odcinkowych pomiarów prędkości

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w marcu bieżącego roku zawarło umowę z firmą Spint S.A. na dostawę i instalację 43 nowych urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. Wszystkie lokalizacje zostały wybrane we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Policją. Oto miejsca, w których niebawem pojawią się charakterystyczne żółte kamery:

Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce województwo Miejscowość opis lokalizacji kat. drogi nr drogi MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy W 719 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica m. Białobrzegi K S7 MAZOWIECKIE Drwalew - Chynów Obwodnica m. Drwalew i Chynów K 50 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta K 50 MAZOWIECKIE Wyszków Obwodnica Wyszkowa S 8 KUJAWSKO-POMORSKIE/ ŁÓDZKIE Siemionki Siemionki/MOP Strzelce K A1 ŁÓDZKIE Pabianice Dobroń-Pabianice Płn. K S14 ŁÓDZKIE Łódź ul. Chocianowicka - Łaskowice P 1120E ŁÓDZKIE Bychlew Bychlew - Jadwinin W 485 ŁÓDZKIE Biała Pierwsza Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49 K 74 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 PODKARPACKIE Rzeszów -Nosówka ul. Dębicka P 1391 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 PODKARPACKIE Lutcza Lutcza 491 - Lutcza 782 K 19 PODKARPACKIE Podgrodzie Podgrodzie 89 - Podgrodzie 142 K 94 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG 105392D DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie pomiędzy miejscowościami Bierzów - Przylesie W 403 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka W 151 LUBUSKIE Białcz pikietaż: 21+000 do 24+150 W 132 OPOLSKIE Kietlice - Klisino Kietlice - Klisino W 416 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 ŚLĄSKIE Katowice Braci Reńców W 902 ŚLĄSKIE Suszec/Kobielice Suszec - Kobielice W 935 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Mikołów ul. Gliwicka K 44 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 LUBELSKIE Hrubieszów Hrubieszów W 844 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek - Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo od 70 km do 63 km W 251 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 POMORSKIE Borcz-Babi Dół Borcz-Babi Dół K 20 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 PODLASKIE Baciuty - Łupianka Stara Baciuty - Łupianka Stara DW 678

