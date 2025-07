Drugi co do wielkości producent nowych aut w Europie - koncern Stellantis - nie ma powodów do radości. Właściciel takich marek, jak Chrysler, Fiat, Jeep, Opel i Peugeot opublikował swoje wyniki finansowe za pierwszą połowę 2025 roku. Władze koncernu mówią o stracie rzędu 2,3 mld euro (2,7 mld dolarów) i przychodach na poziomie 74,3 mld euro. Dla porównania, w analogicznym okresie 2024 roku Stellantis mógł pochwalić się zyskiem na poziomie 5,6 mld euro i przychodami netto ponad 85 mld euro .