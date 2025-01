Nie tylko owiany złą sławą silnik 1.2 PureTech potrafi dawać się ostatnio we znaki właścicielom aut koncernu Stellantis. W październiku we Francji ogłoszono też akcję weryfikacyjną dotyczącą cenionej przez użytkowników wysokoprężnej jednostki 1.5 blueHDI. Teraz popularny silniki może zostać objęty wydłużoną gwarancją.

Jak informuje serwis "l’argus", autoryzowane serwisy Stellantisa we Francji otrzymały zalecenia dotyczące rozszerzenia gwarancji na pojazdy wyposażone w wysokoprężny 1.5 blueHDI.

Koncern zdecydował się na wydłużenie gwarancji z obecnych 5 lat lub 150 tys. km do 7 lat lub 180 tys. km (w zależności co nastąpi szybciej). W tym miejscu trzeba jednak wyjaśnić, że chodzi o tzw. gest handlowy, polegający na możliwości kolejnego przedłużenia – wydłużonej już – gwarancji rozszerzonej . W przypadku Citroena i Peugeota gwarancja na fabrycznie nowe pojazdy wynosi bowiem 2 lata bez limitu kilometrów.

Jak poinformował Interię Wojciech Osoś z polskiego przedstawicielstwa Stellantisa, decyzja o możliwości przedłużenia gwarancji do 7 lat lub 180 tys. km dotyczy wszystkich rynków. Oznacza to, że są nią objęci również polscy klienci.

Wydłużona gwarancja dotyczy wyłącznie usterek układu rozrządu. By móc z niej skorzystać właściciel musi potrafić udokumentować serwisowanie pojazdu zgodnie z przyjętym przez producenta harmonogramem. Tolerancja dotycząca terminów lub przebiegów, przy jakich pojazd powinien pojawiać się na kontrolach technicznych, wynosi trzy miesiące lub 3 tys. km.

Możliwość przedłużenia dodatkowej gwarancji to efekt ogłoszonej w październiku akcji dotyczącej łańcuszka spinającego wałki rozrządu . Nie dotyczy ona jednak wszystkich aut z silnikiem 1.5 blueHDI i – wbrew temu, co często wyczytać można w mediach – nie jest typową akcją serwisową.

Akcja ogłoszona we Francji obejmuje aż 760 tys. pojazdów. Wbrew przekazowi niektórych mediów nie jest to jednak typowa akcja serwisowa polegająca na wymianie uszkodzonych elementów. Zamiast tego mamy do czynienia z kampanią weryfikacyjną, w ramach której serwisy muszą sprawdzić stan łańcucha w wytypowanych pojazdach.