Peugeot kończy z 1.2 PureTech. Kierowcy odetchną z ulgą?

Peugeot idzie drogą utartą przez Opla i rezygnuje z nazwy 1.2 Pure Tech. Teraz w cennikach francuskiej marki pojawią się nowe oznaczenia silników benzynowych i wersji z napędem hybrydowym. Podobnie, jak ma to miejsce w Oplu, producent oznaczać będzie wersje silnikowe wartością odpowiadającą mocy napędu. To pomysł na odcięcie się od złej opinii, która przez lata przylgnęła do silnika 1.2 Pure Tech.

Zdjęcie Silnik 1.2 Pure Tech na dobre zniknie z nomenklatury Peugeota? / Informacja prasowa