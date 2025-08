W marcu 2025 r. złożono dokumentację do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla fragmentu Barczewo - Biskupiec. Teraz GDDKiA wnioskuje również o zgodę dla odcinka Olsztyn Wschód - Barczewo.

W przypadku odcinka od Barczewa do Biskupca głównym zakresem robót będzie budowa drugiej jezdni. Dzięki wcześniej zostawionej rezerwie terenowej oraz istniejącym wiaduktom, realizacja będzie prostsza i mniej czasochłonna.

Znacznie bardziej skomplikowany będzie odcinek Olsztyn Wschód - Barczewo. Istniejąca droga zostanie całkowicie poprowadzona nowym śladem, co pozwoli dostosować parametry trasy do standardów drogi ekspresowej.

Wzdłuż trasy przewidziano budowę ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt oraz nowoczesnego systemu zarządzania ruchem. Co istotne, oświetlenie zostanie zasilone energią odnawialną.

Złożenie wniosków o decyzję ZRID to formalność niezbędna do rozpoczęcia robót. Po ich zatwierdzeniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wykonawcy będą mogli wejść na plac budowy.

Budowa drogi ekspresowej S16 od Olsztyna do Biskupca to inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców i kierowców od lat. Obecna DK16 często bywa zakorkowana i przecina tereny zurbanizowane, co ogranicza przepustowość i bezpieczeństwo.