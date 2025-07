To już pewne! W ciągu 30 dni rozpocznie się budowa obwodnic Przecławia i Warzymic oraz Kołbaskowa, a także budowa infrastruktury drogowej na przejściu granicznym. GDDKiA podpisała umowę z firmą Budimex, która będzie odpowiedzialna za realizację ważnej inwestycji przy granicy polsko-niemieckiej. Mieszkańcy Szczecina zyskają nowe połączenie z autostradą A6, ale jeszcze więcej zyskają kierujący się w stronę przejścia granicznego w Kołbaskowie.

Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie inwestycje będą realizowane w formule buduj (ang. build-only). Wykonawca będzie miał 16 miesięcy na wybudowanie infrastruktury przy granicy polsko-niemieckiej, natomiast na budowę obwodnic Przecławia, Warzymic i Kołbaskowa - 27 miesięcy. Warto zaznaczyć, że zgodnie z umową realizacja robót budowlanych nie obejmuje okresów zimowych. Wpłynie to na wydłużenie czasu realizacji wszystkich inwestycji do 2027 roku w przypadku prac przy granicy i do 2028 w przypadku pozostałych zadań.

Nowa infrastruktura na A6. Będzie można zawrócić

W pierwszej kolejności poprawi się komfort kierowców podróżujących autostradą A6 w kierunku Niemiec. Na przygranicznym odcinku tej drogi powstanie wiadukt, a także infrastruktura ułatwiająca prace służbom granicznym.

Do tej pory przeoczenie zjazdu w Kołbaskowie oznaczało konieczność kontynuowania jazdy na wprost przez ok. 12 km do kolejnego zjazdu w okolicy Storkowa w Niemczech. Po ukończeniu budowy infrastruktury przygranicznej powstanie wiadukt po stronie polskiej, który umożliwi wykonanie takiego manewru bez konieczności wjeżdżania do Niemiec. Wiadukt będzie przebiegał nad autostradą A6, a wraz z nim powstaną dwie łącznice i jezdnie manewrowe.

Ponadto dedykowanej infrastruktury doczekają się służby graniczne. Po południowej stronie autostrady powstanie plac do kontroli wraz z oznakowaniem aktywnym. Już nie będzie konieczności prowadzenia kontroli na jezdni wzdłuż stacji paliw zlokalizowanych przed wjazdem do Niemiec. Doświadczenia z czasów pandemii COVID-19, a także obecna sytuacja na granicach pokazują, że takie rozwiązania są bardzo potrzebne.

Przestarzały węzeł do zamknięcia. Dalej powstanie nowy

Prace w ramach tej inwestycji będą dotyczyły również węzła łączącego DK13 z autostradą A6. Jak podaje GDDKiA, obecna infrastruktura pochodzi z lat 30. XX wieku, a nawierzchnia na niektórych łącznicach jest brukowana. Odbiega to od współczesnych standardów, dlatego planowane jest stworzenie nowego węzła oddalonego o 700 metrów.

Połączy on nie tylko DK13 z A6, ale również planowaną Zachodnią Obwodnicę Szczecina w ciągu S6. Inwestycja stanowi II etap obwodnicy Przecławia oraz Warzymic i zacznie się w miejscu, w którym kończy się I etap oddany w 2023 roku. Węzeł Szczecin Południe, który pojawi się na południe od Przecławia, zintegruje DK13 z przyszłą drogą ekspresową, która będzie przebiegała na wschód od centrum logistycznego w kierunku A6.

Wizualizacja węzła drogowego Szczecin Zachód. GDDKiA GDDKiA

Nowy węzeł Kołbaskowo usprawni z kolei ruch między DK13, S6 a autostradą A6 za sprawą bezpośrednich i półbezpośrednich łącznic. Z południa do nowego układu zostanie włączona obwodnica Kołbaskowa. W ramach zadania powstanie aż 10 wiaduktów. Jeden z nich będzie miał aż 130 metrów długości. Przebudowany zostanie także fragment A6 o długości 2,4 km w obrębie przyszłego węzła Szczecin Zachód.

Mieszkańcy Kołbaskowa odetchną. Ruch tranzytowy ominie wieś

W ramach inwestycji powstanie także obwodnica Kołbaskowa, która odciąży infrastrukturę w miejscowości od ruchu tranzytowego. Obecnie trasa łącząca autostradę A6 z przejściem granicznym w Rosówku przebiega właśnie pomiędzy zabudowaniami, gdzie znajdują się liczne skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Obwodnica miejscowości pozwoli mieszkańcom odetchnąć z ulgą i upłynni ruch zarówno w stronę granicy, jak i w stronę autostrady A6.

Plan orientacyjny obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13. GDDKiA GDDKiA

Inwestycja o długości 5,6 km rozpocznie się od nowego węzła Szczecin Zachód (co ma ścisły związek z budową obwodnicy Przecławia i Warzymic). Nowa droga klasy GP będzie miała jedną jezdnię i ominie Kołbaskowo od strony wschodniej. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową Kołbaskowo-Moczyły zaplanowano budowę ronda. Kolejne rondo powstanie na południe od Rosówka i połączy obwodnicę z DK13. Ostatni węzeł w formie ronda powstanie około 300 metrów przed granicą. Umożliwi on dojazd zarówno do drogi powiatowej w stronę Kamieńca, jak i do infrastruktury zlokalizowanej bezpośrednio przy granicy.

