Ruszyły kontrole starszych samochodów. SCT w Warszawie nabiera tempa

1 lipca 2024 roku w Warszawie uruchomiono strefę czystego transportu, obejmującą większość Śródmieścia oraz przyległe fragmenty Woli, Ochoty, Saskiej Kępy, Grochowa i Pragi. Wjazd na jej obszar dozwolony jest jedynie dla pojazdów spełniających określone normy lub dla samochodów posiadających specjalne zezwolenia. Choć kierowcom łamiącym przepisy grozi mandat w wysokości 500 zł, dotychczas nikomu go nie wystawiono.

Nowe stanowiska kontroli Strefy Czystego Transportu

Naszym dziennikarzom udało się dostrzec nowe stanowiska kontroli Strefy Czystego Transportu przy wjazdach do strefy. Choć obecnie są one wyodrębnione żółtymi taśmami i sprawiają wrażenie tymczasowych, wkrótce można się spodziewać, że powstaną w ich miejscach pełnoprawne stanowiska. Obok ustawiono już nawet oficjalne znaki z tabliczką: "2 miejsca dla straży miejskiej i pojazdów kontrolowanych na czas kontroli".

Obok wydzielonego miejsca ustawiono już nawet oficjalne znaki. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Co więcej - przy nowych stanowiskach pojawili się już strażnicy wyposażeni w specjalne kamery, które automatycznie odczytują tablice rejestracyjne i sprawdzają je w bazie danych. Pojazdy bez uprawnień oznaczane są na czerwono, co sygnalizuje konieczność zatrzymania ich do kontroli.

Wkrótce ruszą masowe kontrole w obrębie SCT w Warszawie?

Nowe stanowiska kontroli sugerują, że wkrótce częściej zobaczymy strażników patrolujących Strefę Czystego Transportu. To dobra wiadomość dla organizacji ekologicznych, które od dawna krytykowały brak mandatów za łamanie zakazu wjazdu. Polski Alarm Smogowy zwracał uwagę, że kontrolerzy mieli tylko dwie kamery. Władze miasta obiecały zwiększyć liczbę urządzeń i intensywność kontroli - nowe stanowiska mogą być tego efektem.

Nowe stanowiska do kontroli pojazdów w Warszawie Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jaki samochód może wjechać do SCT w Warszawie?

Przypomnijmy, żeby wjechać na obszar SCT w Warszawie trzeba więc posiadać samochód z silnikiem benzynowym spełniający normę Euro 2 (lub z rocznika 1997 i młodsze). W przypadku samochodów z silnikiem Diesla limitem jest norma Euro 4 i wiek maksymalnie 19 lat. Zasady funkcjonowania strefy mówią również, że cztery razy do roku do strefy wjechać może każdy samochód, również ten niespełniający jej wymogów. Jest to furtka na wypadek zdarzeń losowych.

Co ważne, mieszkańcy Warszawy na razie nie muszą obawiać się ograniczeń SCT. Mogą oni wnioskować o wyłączenie, podobnie jak seniorzy, kierowcy pojazdów specjalnych i zabytkowych czy osoby niepełnosprawne. Firmy z siedzibą lub podatkami w Warszawie również mają prawo do uzyskania wyłączenia.

Warszawa zaciska pętle. Od przyszłego roku nowe ograniczenia

W rzeczywistości SCT w Warszawie dotyka jedynie niewielką część kierowców. Według danych urzędu miasta, od 1 lipca 2024 roku niespełniających wymogów jest około 3 proc. pojazdów. W przeciwieństwie do niemieckich miast, stolica zamierza jednak stopniowo zaostrzać rygor i zwiększać skuteczność kontroli.

Warszawski ratusz zapewnia, że w najbliższych latach kontrola Strefy Czystego Transportu stanie się bardziej restrykcyjna. Od 2026 roku zakaz wjazdu obejmie m.in. diesle starsze niż 17 lat oraz benzyniaki powyżej 26 lat. Pełne przepisy dla wszystkich mieszkańców wejdą w życie dopiero w 2028 roku.

Podwyżki cen badań technicznych samochodów. Ile zapłacimy? Polsat News Polsat News