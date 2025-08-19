W skrócie Mechanik z wyrokami okupuje warsztat samochodowy w gminie Zabór, nie płacąc czynszu i uniemożliwiając właścicielowi dostęp do nieruchomości.

Klienci warsztatu oraz inni wynajmujący padli ofiarą oszustw Daniela Sz., który oprócz wyroków za przestępstwa posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Luki w prawie powodują, że właściciele nieruchomości i poszkodowani klienci nie mogą skutecznie egzekwować swoich praw, a mechanik nadal działa bezkarnie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Mechanik z wyrokami okupuje warsztat i nie płaci czynszu

Daniel Sz., znany organom ścigania, wynajął na początku roku warsztat samochodowy w gminie Zabór. Budynek o powierzchni 300 m2. posiada trzy stanowiska garażowe. Początkowo podpisano umowę na miesiąc próbny, później na rok. Według właściciela pana Mariusza Markiewicza, zaległości czynszowe Daniela Sz. sięgają 50 tys. zł.

Mechanik wymienił zamki i nie wpuszcza właściciela. Gdy dziennikarze programu Interwencja odwiedzili warsztat, drzwi były zamknięte, a na kartce napisano: "bierzcie go stąd, jest nieobliczalny". Żona Daniela Sz. twierdziła, że zaległości w czynszu wynikają z problemów z ustaleniem terminu wpłaty.

Okupuje cudze warsztaty, auta zamienia w złom. Mechanik z wyrokami Interwencja / Telewizja Polsat Polsat News

Wynajmujący nie ma prawa wyrzucić takich osób. Tylko eksmisja przez komornika daje ochronę, ale to proces długotrwały i kosztowny - tłumaczy adwokat Anna Wichlińska w programie Interwencja.

Mechanik niszczy auta klientów - oszukani kierowcy tracą tysiące zł

Daniel Sz. oszukał również klientów warsztatu. Pan Paweł z Poznania zapłacił 6,9 tys. zł za naprawę auta. Samochodu nie widział przez dwa lata, a po odzyskaniu okazało się, że sprzęgło i skrzynia biegów wymagają wymiany, szyby są wybite, opony przebite, wnętrze w śmietniku. Auto trafiło na złom.

Podobne sytuacje miały miejsce wcześniej. Pani Sabina wynajęła dom od żony Daniela Sz., ale rodzina mężczyzny nie płaciła i pozostawiła nieruchomość w stanie zniszczenia, z pogróżkami wobec właścicieli.

Daniel Sz. w przeszłości był czterokrotnie zatrzymany za prowadzenie samochodu po alkoholu, ma wyroki za oszustwa, a sąd nałożył dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Obecnie prowadzone są dwa postępowania w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze, oba zawieszone z powodu ukrywania się mężczyzny.

Prawo nie chroni właścicieli warsztatów - mechanik czuje się bezkarny

Według właścicieli i ekspertów przepisy bardziej chronią przestępcę niż właściciela nieruchomości. Budynki warsztatowe wynajęte jako użytkowe nie podlegają ochronie lokatorów, a właściciel nie może samodzielnie odzyskać nieruchomości.

Mechanik nadal prowadzi działalność warsztatową i unika konsekwencji prawnych. Przykład Daniela Sz. pokazuje, że w branży motoryzacyjnej przepisy prawne często nie chronią ani właścicieli budynków, ani klientów warsztatów.