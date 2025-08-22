Znak o numerze 394. Przekazuje ważną informację, Polacy powinni go znać

Szymon Piaskowski

Szymon Piaskowski

Czerwono-biały pierścień na słupie latarni ulicznej to jeden z najstarszych znaków drogowych stosowanych w Niemczech nieprzerwanie od 1937 roku. Znak numer 394 przekazuje kierowcom istotną informację - ostrzega, że dana latarnia nie świeci przez całą noc. Co to oznacza i jak się przy nim zachować?

Znak drogowy 394 w Niemczech
Wikimedia Commons

  • Czerwono-biały pierścień na słupie latarni, znany jako znak 394, ostrzega kierowców, że dana latarnia nie świeci całą noc.
  • Znak ten stosowany jest w Niemczech od 1937 roku i pozostaje niezmieniony mimo licznych zmian przepisów drogowych.
  • Obecnie najczęściej występuje w mniejszych miejscowościach, gdzie wciąż praktykuje się czasowe wyłączanie oświetlenia ulicznego.
Znak 394 został wprowadzony do niemieckiego kodeksu drogowego w 1937 roku jako element szerszej reformy oznakowania drogowego. Pierwotnie nosił numery 35 i 36, dopiero później otrzymał obecne oznaczenie 394 w oficjalnym katalogu znaków drogowych. Od samego początku jego funkcja pozostała niezmienna - ma informować kierowców o tym, że latarnia uliczna nie będzie działać przez całą noc. W latach 30. XX wieku, gdy zasoby energetyczne były ograniczone, oszczędność prądu miała większe znaczenie niż obecnie. Wyłączanie części oświetlenia ulicznego było standardową praktyką w większości miast.

Co ciekawe, znak przetrwał wszystkie zmiany polityczne i reformy przepisów drogowych. Podczas gdy inne oznaczenia były modyfikowane lub całkowicie wymieniane, czerwono-biały pierścień zachował swoją pierwotną formę przez niemal 90 lat.

Jak wygląda znak 394 i gdzie go szukać?

Znak 394 to charakterystyczny pierścień o szerokości 5-10 centymetrów, malowany lub naklejany bezpośrednio na słup latarni. Czerwone i białe pasy układają się naprzemiennie, tworząc łatwo rozpoznawalny wzór. Często na czerwonym tle umieszczone są białe cyfry informujące o dokładnej godzinie wyłączenia oświetlenia - na przykład "23:00" lub "24:00".

Materiał wykonania to zazwyczaj odblaskowa folia lub specjalna farba odporna na warunki atmosferyczne. Dzięki właściwościom odblaskowym znak jest widoczny również w ciemności, gdy oświetlany jest przez reflektory samochodu.

Najczęściej znak 394 można spotkać w mniejszych miejscowościach, na osiedlowych uliczkach czy drogach dojazdowych. W dużych miastach z nowoczesnym oświetleniem LED, które działa całą noc, praktycznie nie występuje.

    Mimo że znak 394 ma niemal 90 lat, wciąż można go spotkać na niemieckich ulicach, zwykle w mniejszych miejscowościach na rzadziej uczęszczanych drogach. Paradoksalnie, rozwój technologii LED i systemów inteligentnego oświetlenia może zwiększyć jego znaczenie. Nowoczesne systemy pozwalają na precyzyjne sterowanie oświetleniem - wyłączanie wybranych lamp lub zmniejszanie ich jasności w określonych godzinach.

    W niektórych miastach testuje się systemy, gdzie oświetlenie włącza się tylko przy wykryciu ruchu. W takich miejscach znak 394 informuje kierowców, że nie mogą liczyć na stałe oświetlenie parkingu czy ulicy.

