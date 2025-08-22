W skrócie Pijana 73-latka prowadziła samochód mając ponad 5,9 promila alkoholu we krwi.

Policja coraz skuteczniej walczy z pijanymi kierowcami, wprowadzając surowsze kary i konfiskaty pojazdów.

Każdego dnia w Polsce zatrzymywanych jest średnio 250 osób prowadzących na podwójnym gazie.

Rządzący oraz eksperci ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym na różne sposoby starają się skutecznie wyeliminować z dróg pijanych kierowców. O ile same kampanie społeczne nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, konieczne było sięgnięcie po dotkliwe nowelizacje i wprowadzenie drakońskich kar, na czele z przepadkiem pojazdu. Na szczęście wyjątkowo czujni w tej kwestii są również sami zmotoryzowani, a ta historia jest najlepszym potwierdzeniem tego, że na polskich drogach nie ma przyzwolenia dla osób wsiadających za kierownicę pod wpływem alkoholu.

Podejrzaną jazdę zgłosił inny zmotoryzowany. Za kierownicą kompletnie pijana 73-latka

W minioną niedzielę przed południem dyżurny Komisariatu Policji w Gubinie przyjął zgłoszenie, że w kierunku centrum miasta - przeciwnym pasem ruchu - jedzie Toyota Yaris. Zgłaszający przekazał, że prowadząca pojazd kobieta wygląda na kompletnie zdezorientowaną, a jej jazda może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Na miejsce natychmiast wysłany został patrol policji, który zatrzymał osobówkę do kontroli.

Pojazdem kierowała 73-letnia kobieta, od której wyraźnie wyczuwalna była woń alkoholu. Funkcjonariusze podjęli decyzję o przeprowadzeniu badania trzeźwości, a wynik okazał się niemałym zaskoczeniem. Kierująca miała ponad 5,9 promila alkoholu w organizmie.

73-latka miała 5,9 promila alkoholu w organizmie. Trafiła do policyjnego aresztu

Następne godziny kierująca spędziła w policyjnym areszcie i dopiero po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Chociaż na szczęście jej jazda nie doprowadziła do wypadku drogowego, konsekwencje tego skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania będą bardzo surowe. Samochód został zabezpieczony procesowo, a o dalszych losach seniorki zadecyduje sąd. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Plaga pijanych kierowców na polskich drogach. Codziennie policja zatrzymuje 250 kierujących na podwójnym gazie

Działania skierowane w stronę pijanych kierowców stają się coraz radykalniejsze, a konieczność zwiększenia liczby kontroli - a nawet ponownego zaostrzenia przepisów - potwierdzają policyjne statystyki. W 2024 r. funkcjonariusze przeprowadzili ponad 16 mln kontroli trzeźwości i zatrzymali ponad 93 tys. osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu. Oznacza to, że średnio każdego dnia odnotowywano aż 250 takich przypadków. Mowa oczywiście wyłącznie o ujawnionych sytuacjach. Pijani kierowcy doprowadzili w minionym roku do 1201 wypadków, w wyniku których śmierć poniosło 151 osób, a 1428 zostało rannych.

Jaki mandat grozi za jazdę pod wpływem alkoholu w 2025 roku?

W Polsce dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila - wynik od 0,2 do 0,5 oznacza, że zmotoryzowany kieruje pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, za co ustawodawca przewiduje grzywnę w wysokości od 2,5 do 30 tys. zł, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat, 15 punktów karnych, a także możliwość orzeczenia kary aresztu do 30 dni.

Znacznie surowsze konsekwencje czekają na kierowców, którzy prowadzą pojazd, mając ponad 0,5 promila. To przestępstwo zgodnie z art. 178a §1 Kodeksu karnego, za które grozi pozbawienie wolności do 3 lat, zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata, świadczenie pieniężne w wysokości od 5 tys. zł do 60 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także 15 punktów karnych. W przypadku recydywy sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Zgodnie z najnowszymi przepisami z marca 2024 r., za jazdę pod wpływem alkoholu sąd w określonych przypadkach może orzec także przepadek pojazdu.

