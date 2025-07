W 2024 roku sąd orzekł przepadek samochodu prowadzonego przez osobę, która miała 2,2 promila alkoholu we krwi. Gdy wyrok się uprawomocnił, sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdaniem rzecznika, sąd nie upewnił się, czy samochód w stu procentach należy do pijanego kierowcy. Okazało się, że nie należał.

W aktach sprawy jest notatka urzędowa, że pojazd jest zarejestrowany na dane oskarżonego, który w systemie CEP figuruje jako jedyny właściciel. Nie wyłącza to jednak współwłasności. Rejestracji auta dokonuje, się m.in. na podstawie dowodu własności. Należy przyjąć, że za właściciela w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym uznaje się każdego, komu przysługuje prawo własności do pojazdu w ujęciu cywilnoprawnym

Oznacza to, że jeśli sprawca jest w związku małżeńskim, sąd nie powinien się ograniczać jedynie do wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Powinien za to sprawdzić, czy obowiązuje wspólnota majątkowa, ponieważ w takiej sytuacji konfiskata samochodu jest pokrzywdzeniem żony sprawcy. W opisywanym przypadku sąd nie zweryfikował tej kwestii należycie.

Wyrok Sądu Najwyższego może wiele zmienić w kwestii obligatoryjnego przepadku samochodów, należących do pijanych kierowców. Wiele wskazuje na to, że będzie on dotyczył głównie osób samotnych, co do których nie ma wątpliwości, że są jedynymi właścicielami samochodu. W przypadku osób pozostających w małżeństwie, sprawa będzie nieco bardziej skomplikowana. Sądy będą musiały włożyć więcej wysiłku w sprawdzenie, czy pojazd faktycznie należy do jednego właściciela. Okazuje się, że w takim przypadku wpis w dowodzie rejestracyjnym nie będzie jednoznacznym wyznacznikiem.