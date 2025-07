Dziennikarze portalu "Rzeczpospolita" dotarli do aktu oskarżenia przeciwko Sebastianowi M., który został sprowadzony do Polski 26 maja br. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie uciekł po tragicznym wypadku. Kierujący BMW M850i uderzył w tył osobowej Kii, która następnie wpadła w bariery energochłonne i zajęła się ogniem. Wstępne ustalenia śledczych wskazywały, że kierujący samochodem osobowym marki Kia z nieznanych przyczyn mógł stracić panowanie nad pojazdem, a uszkodzone BMW, znajdujące się kilkaset metrów dalej, nie brało udziału w zdarzeniu. Opublikowany film z wideorejestratora jednego z przejeżdżających pojazdów obnażył prawdę.

Funkcjonariusze zażądali od kierującego BMW wydania telefonu, jednak ten zrobił to dopiero nad ranem 17 września 2023 r. Mężczyzna miał zatem kilka godzin od momentu wypadku, podczas których "przywrócił smartfona zdalnie do ustawień fabrycznych i tym samym uniemożliwił zabezpieczenie zapisanych w nim danych". To bardzo ważna informacja, szczególnie w kontekście ujawnionej przez dziennikarzy "Rzeczpospolitej" podwójnej notatki policyjnej - w jednej jako sprawcę wskazano Sebastiana M., natomiast w drugiej kierującego samochodem osobowym marki Kia.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na jednoznaczne ustalenie, że to on jest wyłącznym sprawcą zdarzenia. Prokuratura stwierdziła, że Sebastian M. "rażąco naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poruszając się z prędkością od 315 do 329 km/h na drodze, na której dopuszczalna prędkość wynosiła 140 km/h". Gdyby dostosował prędkość do warunków na drodze, natężenia ruchu oraz obowiązującego ograniczenia na tym odcinku, do wypadku by nie doszło. Z kolei jego zachowanie było skrajnym wyrazem braku odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Proces Sebastiana M. rozpocznie się niebawem w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim.