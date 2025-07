Brak opcji płatności monetami prowadzi do wykluczenia społecznego, zwłaszcza wśród seniorów i osób cyfrowo wykluczonych.

RPO: brak gotówki to wykluczenie społeczne

Przykładem jest historia starszego mieszkańca Warszawy, który nie mógł znaleźć parkomatu przyjmującego monety i otrzymał za to opłatę dodatkową. Wiącek wezwał ministerstwo do przygotowania projektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Celem zmian miałoby być ograniczenie swobody gmin w ustalaniu sposobu wnoszenia opłat i wprowadzenie obowiązku akceptowania gotówki w każdej strefie.

Ministerstwo odpowiada: to samorządy są odpowiedzialne za formy płatności

W odpowiedzi sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Stanisław Bukowiec przyznał, że brak możliwości płatności monetami bywa problemem, ale podkreślił, że obecne przepisy zobowiązują samorządy do zapewnienia realnej dostępności różnych form płatności.

Ministerstwo wskazało, że jeśli rada gminy dopuściła płatność monetami w uchwale, to montaż wyłącznie bezgotówkowych parkomatów narusza tę uchwałę i może wprowadzać kierowców w błąd. Problemem jest jednak brak możliwości zaskarżenia do sądu demontażu lub braku parkomatu z opcją gotówkową, ponieważ nie jest to decyzja administracyjna.