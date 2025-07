Obecne rozwiązania płatnicze w wielu miejscach ograniczają możliwość opłacenia postoju tylko do płatności bezgotówkowych, co wyklucza część kierowców.

Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich pojawił się komunikat dotyczący skarg kierowców, którzy zgłaszają brak możliwości opłacenia postoju gotówką w strefach płatnego parkowania. Kierowcy, którzy nie posiadają kart płatniczych ani dostępu do aplikacji mobilnych, nie mogą wnieść opłaty od razu, ponieważ w wielu miejscach przewidziano jedynie płatności bezgotówkowe. Prowadzi to do ryzyka nałożenia na nich opłaty dodatkowej.