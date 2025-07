RPO wskazuje, że ograniczanie form płatności do bezgotówkowych prowadzi do nierównego traktowania osób niekorzystających z nowych technologii.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się do Zarządu Dróg Miejskich o wyjaśnienie sprawy i zwrócenie uwagi na wykluczenie seniorów.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich trafiła skarga dotycząca obciążenia opłatą dodatkową za brak uiszczenia opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania. Skargę złożył senior, który zawsze opłacał postój gotówką, ponieważ nie korzysta z płatności elektronicznych. Tymczasem w pobliżu znajdowały się jedynie parkomaty umożliwiające wyłącznie płatność bezgotówkową.

Historia miała swój początek w kwietniu 2025 roku, kiedy to starszy kierowca zatrzymał samochód przy ul. Kazimierzowskiej i udał się do parkomatu. Nowe urządzenie nie przyjmowało jednak gotówki. W związku z tym skarżący przestawił auto i zaczął szukać parkometru na bilon. Znalazł go dopiero na Al. Niepodległości, gdzie wykupił bilet kontrolny.