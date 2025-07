Widzisz dym spod maski? Uchyl ją, ale absolutnie nie otwieraj

Dym spod maski to widok, którego nie chce zobaczyć żaden kierowca - najczęściej oznacza on jednak nie pożar samochodu, a przegrzanie silnika, które z kolei może wywołać pożar. Co robić, gdy widzimy wydobywający się spod maski dym?