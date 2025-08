System CEPiK zostanie rozbudowany o nowe dane i możliwość w pełni zdalnego załatwiania spraw, co ułatwi kierowcom i kandydatom na kierowców załatwianie formalności.

Zmiany ustaw dotyczących procesów m.in. rejestrowania samochodów czy zdobywania prawa jazdy, rząd zapowiada już od pewnego czasu. Teraz na stronach Kancelarii Premiera opublikowano natomiast szczegółowy wykaz planowanych modyfikacji. Co nowego czeka więc kierowców i właścicieli samochodów i kiedy nowe regulacje zaczną obowiązywać?

Planowane zmiany to efekt działalności m.in. zespołu deregulacyjnego, kierowanego przez Rafała Brzoskę, ale jak podaje rząd, uwzględniono również postulaty samych kierowców i właścicieli samochodów. Jak zauważono, "obecny stan funkcjonowania systemu CEPiK nie odpowiada współczesnym warunkom elektronicznej obsługi użytkowników, a proces obsługi obywatela odbiega od oczekiwań społecznych w zakresie sprawnego załatwiania spraw administracyjnych."

By to było możliwe, bardzo duże zmiany czeka CEPiK, czyli Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców. System będzie gromadził znacznie więcej informacji, a także komunikował się z innymi rządowymi rejestrami. Przykładowo, osoba, która zda egzamin na prawo jazdy, nie będzie musiała dostarczać już zdjęcia do dokumentu, bowiem zostanie ono pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych. Cała procedura wydania prawa jazdy będzie więc mogła się odbyć zdalnie, elektronicznie.