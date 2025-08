Nie będzie zaskoczeniem stwierdzenie, że wielu polskim kierowcom brakuje doświadczenia za kierownicą. Podstawowy kurs na prawo jazdy uczy wprawdzie obsługi samochodu i standardowego zachowania na drodze, jednak całkowicie pomija kwestie prawidłowych reakcji za kierownicą w sytuacjach kryzysowych. Gdy taki moment nadchodzi, często jest już za późno, by nauczyć się odpowiedniej reakcji.

W odpowiedzi na potrzebę doszkalania kierowców powstał program Mercedes Summer Driving Experience. To rozszerzenie oferty szkoleniowej niemieckiego producenta, które łączy naukę jazdy defensywnej z praktycznymi zajęciami w ruchu ulicznym. Postanowiliśmy zobaczyć, czego można oczekiwać od takiego kursu.

Po części teoretycznej uczestnicy przechodzą do zajęć praktycznych. Instruktorzy uczą, jak prawidłowo ustawić fotel kierowcy i przyjąć właściwą pozycję za kierownicą. Pokazują również poprawną pracę rąk na kierownicy, omawiają techniki skrętu oraz uczą, jak bezpiecznie wykonać hamowanie awaryjne i nagłą zmianę pasa ruchu w sytuacji zagrożenia kolizją.

Hamowanie, płyta poślizgowa i szarpak. To powinno być na kursie

Na pierwszy rzut oka awaryjne hamowanie może wydawać się proste - wystarczy jechać prosto i mocno wcisnąć hamulec. W praktyce jednak wielu kierowców nie potrafi w pełni wykorzystać możliwości układu hamulcowego swojego samochodu. Współczesne auta, wyposażone w systemy ABS, rozdział siły hamowania i wspomaganie nagłego hamowania, wymagają szybkiej i zdecydowanej reakcji. Tymczasem większość osób w sytuacji zagrożenia naciska hamulec zbyt lekko, a przy próbie ominięcia przeszkody wykonuje zbyt gwałtowne ruchy kierownicą, co może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem.

Sama obecność systemów wspomagających hamowanie w aucie nic nie da, jeśli kierowca nie wie, jak z nich korzystać. Dlatego podczas szkolenia ćwiczy się hamowanie w różnych warunkach - zarówno na suchej nawierzchni, jak i na śliskiej. Do tego dochodzi jeszcze omijanie przeszkód, co pozwala sprawdzić, jak auto reaguje w trudnych sytuacjach.

Dopiero po solidnej dawce teorii i ćwiczeń podstawowych uczestnicy ruszają na tor, gdzie czeka prawdziwy sprawdzian - płyta poślizgowa i szarpak. To właśnie tu można poczuć, jak wygląda nadsterowny poślizg i przekonać się, jak zachowuje się auto, gdy traci przyczepność. Wszystko dzieje się przy niewielkich prędkościach i pod czujnym okiem instruktorów, dzięki czemu łatwiej zrozumieć, jak nasze reakcje wpływają na stabilność pojazdu. Szarpak - jak sama nazwa wskazuje - gwałtownie "szarpie" tylną osią, wprowadzając auto w poślizg. To świetna okazja, by bezpiecznie przećwiczyć kontrę i awaryjne hamowanie, które w prawdziwych warunkach mogą zadecydować o uniknięciu wypadku, choćby przy wystąpieniu zjawiska aquaplaningu.