Zgodnie z najnowszym raportem Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, w pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku z powodu kradzieży wyrejestrowano w Polsce 2642 samochody osobowe i dostawcze. To spadek o 9,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Mimo że kradzieże pojazdów wciąż występują, w ostatnich latach zjawisko to utrzymuje się na stosunkowo niskim, stabilnym poziomie.