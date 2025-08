W skrócie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje wybudowanie ponad 5 tys. km nowych dróg w najbliższych latach, realizując obecnie 131 zadań o wartości 66,8 mld zł.

W Polsce powstaje coraz więcej dróg szybkiego ruchu i autostrad, a całkowita długość ma sięgnąć 8 tys. km, co znacznie poprawi komunikację w kraju.

Finansowanie inwestycji odbywa się między innymi ze środków Unii Europejskiej, a z programu FEnIKS GDDKiA otrzymało już 7,9 mld zł.

Sieć dróg w Polsce stale się rozwija, a drogowcy co rusz chwalą się oddaniem do użytku kolejnych odcinków. Obecnie GDDKiA realizuje 131 zadań o łącznej długości 1661 km i wartości 66,8 mld zł. W przetargach znajduje się kolejne 355,5 km dróg, a w przygotowaniu jest aż 2816,5 km. W tym roku oraz czterech kolejnych latach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce wydawać na inwestycje około 20 mld zł rocznie.

W Polsce będzie łącznie 8 tys. km dróg szybkiego ruchu

Takie zapowiedzi oznaczają utrzymanie się stale rosnącego trendu budowy dróg w kolejnych latach. GDDKiA podkreśla, że prowadzone cały czas prace przybliżają osiągnięcie celu, jakim jest ukończenie sieci autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości prawie 8 tys. km. Aktualnie sieć dróg szybkiego ruchu liczy blisko 5222 km - powstało blisko 1885 km autostrad (z zakładanych 2,1 tys. km). Kierowcy mają też do dyspozycji 3337 km dróg ekspresowych, a do osiągnięcia celu brakuje nieco ponad 2,5 tys. km.

Mapa inwestycji oddanych do ruchu, podpisanych umów i ogłoszonych przetargów od początku roku GDDKiA materiały prasowe

GDDKiA realizuje obecnie 131 zadań dotyczących budowy dróg

W realizacji jest aktualnie 107 zadań z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. o łącznej długości 1448,1 km. W tej liczbie jest około 67 km autostrady A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej, która zostanie udostępniona do dyspozycji kierowców jeszcze w tym roku. Z kolei ponad 1285 km to odcinki dróg ekspresowych, a blisko 31 km stanowią budowy drugiej jezdni na istniejących "eskach".

Z kolei w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w realizacji znajdują się 22 inwestycje o łącznej długości 185,8 km, a oddzielną pozycję stanowią dwa odcinki drogi krajowej prowadzącej do planowanej elektrowni jądrowej o długości 26,4 km. GDDKiA informuje, że "łączna długość inwestycji w przygotowaniu wynosi 2816,5 km, z czego 2261,5 km to odcinki zapisane w RPBDK, a ok. 555 km to obwodnice". Oznacza to, że na polskich drogach planowane jest wybudowanie łącznie ponad 5 tys. km dróg, na które składają się odcinki planowane, będące aktualnie w przetargach oraz budowane.

Od początku roku GDDKiA do użytku oddała ponad 60 km dróg

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy GDDKiA oddała do użytku ponad 60 km nowych dróg, zaczynając od łącznika brzeskiego w ciągu DK75, który znacznie ułatwił dojazd do autostrady A4. Otworzono również cztery obwodnice: Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22, Poręby i Zawiercia w ciągu DK78, Szczecinka na DK20 i Żodynia w ciągu DK32. Dodatkowo jeszcze przed wakacjami udało się otworzyć pierwszą część Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej od węzła Chwaszczyno do Żukowa, a dwa tygodnie później kierowcy przejechali drugą jezdnią obwodnicy Słupska.

Obwodnica Słupska w ciągu drogi ekspresowej S6 już z dwoma jezdniami. GDDKiA materiały prasowe

Od początku roku GDDKiA podpisała 14 umów z wykonawcami na ponad 122 km dróg, z czego 47,5 km stanowią odcinki dróg ekspresowych, a niespełna 79 km drogi klasy GP. Drogowcy informują, że ogłosili również dwa razy więcej przetargów niż w tym samym okresie w ubiegłym roku na inwestycje drogowe liczące łącznie 122 km - pięć z nich dotyczy autostrady A2, czyli budowy nowego odcinka od Białej Podlaskiej do Kijowca oraz poszerzenia trasy pomiędzy Łodzią a podwarszawską Konotopą (cztery odcinki realizacyjne).

Budowa nowych dróg w Polsce to w dużej mierze zasługa programu FEnIKS. GDDKiA pozyskało już 7,9 mld zł

GDDKiA w ostatnim czasie podpisała 14. i 15. umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Fundusze na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Drogowcy pozyskali łącznie na budowę dróg w Polsce około 7,9 mld zł. Alokacja środków UE dla GDDKiA w ramach FEnIKS wynosi łącznie ok. 18,4 mld zł.

