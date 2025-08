Od 2025 roku właściciele pojazdów marek należących do GM (m.in. Chevrolet, Buick, Cadillac) mają obowiązek zainstalowania aktualizacji w ciągu 45 dni od jej udostępnienia. Jeśli tego nie zrobią, a dojdzie do awarii wynikającej z przestarzałego oprogramowania, producent może odmówić pokrycia kosztów naprawy.

W przeciwieństwie do telefonu, samochód to urządzenie poruszające się z dużą prędkością i przewożące pasażerów. Błędy w oprogramowaniu mogą wpływać na kluczowe układy - od sterowania silnikiem, przez ABS, aż po systemy wspomagania kierowcy. Producenci, zdając sobie sprawę z możliwych konsekwencji, wymagają więc od użytkowników terminowego instalowania aktualizacji.

Jeśli jednak to sama aktualizacja okaże się wadliwa i doprowadzi do usterki - wtedy odpowiedzialność pozostaje po stronie producenta. GM jasno deklaruje, że w takim przypadku naprawa zostanie wykonana w ramach gwarancji.

Zwykłe zlekceważenie komunikatu o aktualizacji oprogramowania może dziś prowadzić do poważnych konsekwencji. W skrajnym przypadku - do ograniczenia odpowiedzialności gwarancyjnej producenta. Z punktu widzenia firm motoryzacyjnych to logiczny krok. Dla użytkownika - kolejny obowiązek do pilnowania.