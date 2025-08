Wciskasz jeden przycisk i parkujesz bez opłaty. Prosty trik z "bułką"

Mało się o tym mówi, ale stosunkowo niedawno polski sejm niespodziewanie uchwalił zmiany Ustawie o drogach publicznych. Nowe prawo pozwala na wprowadzenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania we wszystkich miejscowościach. Do tej pory takie rozwiązanie funkcjonować mogło wyłącznie w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Co to oznacza dla kierowców? W śródmiejskiej strefie opłaty mogą obowiązywać również w niedziele i święta (w zwykłych strefach nie można wtedy pobierać opłat). Ponadto można ustanowić je na wyższym poziomie. Zgodnie z przepisami opłata za pierwszą godzinę postoju pojazdu samochodowego nie może przekraczać:

Oznacza to, że obecnie w zwykłej SPP, maksymalna opłata za godzinę parkowania to około 7 zł, natomiast w strefie śródmiejskiej już około 21 zł. Tak wysokich stawek oczywiście jeszcze nigdzie nie ma, ale największe miasta już eksperymentują z nowymi stawkami.

Przykładowo w Krakowie 4 sierpnia 2025 roku za trzecią godzinę postoju w podstrefie A zapłacimy 8 zł, ale jeśli kierowca nie jest mieszkańcem miasta (tzn. nie ma Karty Krakowskiej i przypisanego do niej pojazdu), to zapłaci aż 11 zł. Władze przekonują, że ma to "zwiększyć rotację pojazdów na miejscach parkingowych", ale zdają się zapominać, że osiąga się to w inny sposób, niż przez wyciąganie coraz więcej pieniędzy od kierujących.