Nowe dowody wykazały, że mężczyzna posiadał faktyczne uprawnienia do prowadzenia motocykla, co podważa zasadność kary.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk zaskarżył orzeczenie na korzyść ukaranego zarzucając wyrokowi rażące naruszenie. Sąd błędnie przyjął, że wina i okoliczności czynu nie budzą wątpliwości wydając wyrok nakazowy. Tymczasem dowody dołączone do wniosku podważały zarzut nieposiadania przez kierującego 13 lipca 2024 r. odpowiednich uprawnień do kierowania motocyklem. Powinny one wzbudzić wątpliwości sądu co do czynu oraz winy i w efekcie skierować sprawę na rozprawę. Zastępca RPO wniósł o uchylenie wyroku i uniewinnienie ukaranego.