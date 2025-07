Każdy chce przekroczyć barierę 400 mil na godzinę. Chodzi tu o coś, czego nikt wcześniej nie osiągnął. W Bonneville z pewnością nie ma czegoś takiego jak zbyt duża moc. W wyścigach na prostej po prostu odkręcasz manetkę i nie odpuszczasz do samego końca. W tym przypadku musisz cały czas operować gazem, by zachować trakcję. To sprawiło, że musiałem nauczyć się inaczej jeździć motocyklem