Tyle tylko, że z tych ponad 10 tys. punktów zaledwie 3395 to stacje ładowania prądem stałym o mocy przynajmniej 50 kW, czyli takie które uznawane są za szybkie - bo umożliwiają uzupełnienie energii do 80 proc. w mniej niż godzinę. Pozostałe 6860 punktów ładowania to punkty oferujące prąd AC o mocy do 22 kW, a na takiej ładowarce naładowanie baterii o pojemności np. 82 kWh (do 100 proc.) trwa około 4 godzin, co oznacza, że nie nadają się do uzupełnienia energii w trasie.