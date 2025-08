Numer prawa jazdy potwierdza uprawnienia kierowcy i znajduje się na awersie dokumentu, natomiast numer blankietu służy do identyfikacji samego druku i jest umieszczony na rewersie.

Numer prawa jazdy to unikalny ciąg cyfr, znaków i liter, inny dla każdego kierowcy i potwierdzający jego uprawnienia. Jest on rejestrowany w systemie CEPIK . Jego znajomość lub umiejętność znalezienia przydaje się w przypadku kontroli drogowej, wymiany prawa jazdy, w wypożyczalni aut lub podczas załatwiania spraw w urzędzie. Każde nowe prawo jazdy tego samego kierowcy będzie miało inny ciąg cyfr.

Oprócz numeru prawa jazdy na dokumencie znajduje się również numer blankietu czy też druku prawa jazdy. Tych ciągów cyfr nie należy mylić, są odrębnymi elementami . Numer blankietu znajduje się na rewersie prawa jazdy, tuż pod kodem cyfrowym. Jest to oznaczenie, dzięki któremu odpowiednie organy mogą śledzić serię dokumentu. Podstawowa różnica między numerem prawa jazdy a numerem blankietu jest taka, że pierwszy zawiera informacje o kierowcy, a drugi o dokumencie .

W jakich sytuacjach przydaje się numer druku prawa jazdy? Warto go znać przy zgłaszaniu kradzieży lub utraty prawa jazdy. Jest również wymagany przy składaniu wniosku o wydanie nowego dokumentu w związku ze zmianą danych osobowych kierowcy lub uzyskaniem przez niego nowych uprawnień. Numer blankietu prawa jazdy ma znaczenie głównie administracyjne .

Starsze dokumenty mogą zawierać punkt 8 ., pod którym znajduje się adres zameldowania kierowcy. Jeśli kogoś zastanawia brak punktu 6., to jest nim zdjęcie kierowcy znajdujące się po lewej stronie. Po prawej stronie jest miniatura zdjęcia i znak graficzny, a w lewym górnym rogu 12 żółtych gwiazdek na niebieskim tle i symbol PL.

Kody w prawie jazdy precyzują ograniczenia kierującego. 71 to oznaczenie wtórnika dokumentu Adam Majcherek INTERIA.PL

Na rewersie prawa jazdy znajdują się głównie oznaczenia dotyczące uprawnień kierowcy i ich ograniczeń . Na samej górze jest miejsce oznaczone punktem 13., gdzie mogą znaleźć się wpisy organów wydających dokument. Poniżej jest widoczny kod kreskowy, a pod nim numer blankietu prawa jazdy. Z prawej strony umieszczona jest legenda do całego dokumentu, w tym do tabelki znajdującej się obok . Zawiera ona symbole i numery posiadanych kategorii prawa jazdy, daty ich wydania i ważności oraz ich ewentualne ograniczenia. Te ostatnie mogą zawierać informacje o konieczności prowadzenia auta w okularach lub soczewkach kontaktowych, w aparatach słuchowych lub protezach kończyn.

Wszelkie ograniczenia są oznaczone kodami, z których każdy zawiera informacje dotyczące kierowcy lub pojazdu. Oprócz konieczności prowadzenia w okularach kody mogą odnosić się do specjalnych modyfikacji w samochodzie koniecznych, aby dany kierowca mógł nim kierować. Mogą to być modyfikacje sterowania, układu kierowniczego, układu hamulcowego czy skrzyni biegów. Zazwyczaj związane są one ze zdrowiem i kondycją kierowcy.