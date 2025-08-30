W skrócie Tunel pod Mont Blanc będzie zamknięty na ponad trzy miesiące z powodu modernizacji kluczowej części konstrukcji.

Objazdy poprowadzono przez tunel Fréjus i szwajcarskie trasy, generując dodatkowe koszty i wydłużając czas przejazdu.

Celem prac jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz wdrożenie nowych standardów modernizacyjnych dla alpejskich tuneli.

Tunel pod Mont Blanc zamknięty na ponad trzy miesiące

Tunel pod Mont Blanc ma 11,6 km długości i od 1965 r. stanowi strategiczny punkt połączenia drogowego między francuskim Chamonix a włoskim Courmayeur. Przejazd został wstrzymany 1 września 2025 r. o godz. 17:00 i pozostanie zamknięty do 12 grudnia 2025 r. do godz. 17:00. Zarządca obiektu potwierdził, że ruch będzie wstrzymany całkowicie - nie przewidziano ruchu wahadłowego ani okresowych otwarć.

Zakres modernizacji obejmuje odcinek 250 m i sklepienie tunelu, zbudowane z ok. 220 prefabrykowanych elementów żelbetowych. Prace będą prowadzone w sposób ciągły, co uniemożliwia wyznaczenie tymczasowych przejazdów. Celem inwestycji jest nie tylko modernizacja, ale i przetestowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, które mają stać się wzorem dla przyszłych remontów tuneli alpejskich.

Objazdy przez tunel Frejus i Szwajcarię

Zamknięcie jednej z najważniejszych alpejskich tras spowoduje poważne utrudnienia dla ruchu osobowego i ciężarowego. Z tunelu pod Mont Blanc codziennie korzystają tysiące pojazdów, w tym transport międzynarodowy. Większość ruchu ciężarowego zostanie skierowana do tunelu Frejus, który jest dłuższy i również wymaga opłat za przejazd. Alternatywą są przejazdy przez przełęcze i tunele w Szwajcarii, jednak te trasy są dłuższe i bardziej kosztowne.

Po stronie włoskiej najbliższy wjazd do tunelu znajduje się ponad 3 km od miejsca prowadzonych prac. To dodatkowy powód, dla którego nie było możliwości wyznaczenia ruchu wahadłowego.

Modernizacja dla bezpieczeństwa i nowych standardów

Tunel pod Mont Blanc jest jednym z najbardziej ruchliwych przejść alpejskich. Od tragicznego pożaru w 1999 r., w którym zginęło 39 osób, obiekt przechodzi regularne modernizacje i wprowadzane są kolejne systemy bezpieczeństwa.

Obecne prace mają na celu nie tylko wzmocnienie konstrukcji i poprawę bezpieczeństwa, ale także przetestowanie nowej metody modernizacji sklepienia, co ma uprościć przyszłe remonty w innych tunelach.

