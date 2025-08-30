1 września zamkną ważny tunel. Kierowcy utkną w objazdach aż do grudnia
Od 1 września 2025 r. całkowicie zamknięty został tunel pod Mont Blanc - jedna z kluczowych tras drogowych łączących Francję i Włochy. Gdzie będzie objazd?
W skrócie
- Tunel pod Mont Blanc będzie zamknięty na ponad trzy miesiące z powodu modernizacji kluczowej części konstrukcji.
- Objazdy poprowadzono przez tunel Fréjus i szwajcarskie trasy, generując dodatkowe koszty i wydłużając czas przejazdu.
- Celem prac jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz wdrożenie nowych standardów modernizacyjnych dla alpejskich tuneli.
Tunel pod Mont Blanc zamknięty na ponad trzy miesiące
Tunel pod Mont Blanc ma 11,6 km długości i od 1965 r. stanowi strategiczny punkt połączenia drogowego między francuskim Chamonix a włoskim Courmayeur. Przejazd został wstrzymany 1 września 2025 r. o godz. 17:00 i pozostanie zamknięty do 12 grudnia 2025 r. do godz. 17:00. Zarządca obiektu potwierdził, że ruch będzie wstrzymany całkowicie - nie przewidziano ruchu wahadłowego ani okresowych otwarć.
Zakres modernizacji obejmuje odcinek 250 m i sklepienie tunelu, zbudowane z ok. 220 prefabrykowanych elementów żelbetowych. Prace będą prowadzone w sposób ciągły, co uniemożliwia wyznaczenie tymczasowych przejazdów. Celem inwestycji jest nie tylko modernizacja, ale i przetestowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, które mają stać się wzorem dla przyszłych remontów tuneli alpejskich.
Objazdy przez tunel Frejus i Szwajcarię
Zamknięcie jednej z najważniejszych alpejskich tras spowoduje poważne utrudnienia dla ruchu osobowego i ciężarowego. Z tunelu pod Mont Blanc codziennie korzystają tysiące pojazdów, w tym transport międzynarodowy. Większość ruchu ciężarowego zostanie skierowana do tunelu Frejus, który jest dłuższy i również wymaga opłat za przejazd. Alternatywą są przejazdy przez przełęcze i tunele w Szwajcarii, jednak te trasy są dłuższe i bardziej kosztowne.
Po stronie włoskiej najbliższy wjazd do tunelu znajduje się ponad 3 km od miejsca prowadzonych prac. To dodatkowy powód, dla którego nie było możliwości wyznaczenia ruchu wahadłowego.
Modernizacja dla bezpieczeństwa i nowych standardów
Tunel pod Mont Blanc jest jednym z najbardziej ruchliwych przejść alpejskich. Od tragicznego pożaru w 1999 r., w którym zginęło 39 osób, obiekt przechodzi regularne modernizacje i wprowadzane są kolejne systemy bezpieczeństwa.
Obecne prace mają na celu nie tylko wzmocnienie konstrukcji i poprawę bezpieczeństwa, ale także przetestowanie nowej metody modernizacji sklepienia, co ma uprościć przyszłe remonty w innych tunelach.