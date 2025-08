Na wstępie zaznaczmy, że przewożenie dziecka w foteliku odpowiednim do wzrostu i wagi dziecka to najbezpieczniejszy sposób - foteliki o odpowiednich parametrach najskuteczniej chronią małych pasażerów w razie wypadku czy ostrzejszego hamowania. Zapewniają bowiem odpowiednie podparcie szyi i całego ciała. Przeciążenia, jakie działają na ciało w razie kolizji mogą okazać się o wiele bardziej groźne właśnie w przypadku dzieci, szczególnie młodszych.

Do jakiego wzrostu dziecko powinno jeździć w foteliku?

Przepisy zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym jednoznacznie określają, do kiedy dziecko musi być przewożone w foteliku lub innym urządzeniu przytrzymującym (czyli np. podstawce). W powyższej ustawie czytamy, że: "W pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu jest przewożone, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 3b, w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci,

Dzieci nie mogą więc siadać bezpośrednio na kanapie czy w fotelu, jeśli mają mniej niż 150 cm wzrostu. Co więcej, fotelik czy inne urządzenie, musi spełniać odpowiednie przepisy, a jego montaż powinien być zgodny z zaleceniami producenta. Mandat za przewożenie dziecka niezgodne z przepisami wynosi 300 zł, do tego kara obejmuje też 5 punktów za każde dziecko. Jeśli kierowca przewozi nieprawidłowo więcej niż dwoje dzieci, dostanie 15 punktów.

Co to jest podstawka samochodowa?

Podstawka samochodowa, znana również jako podkładka pod fotelik samochodowy, to akcesorium przeznaczone do podwyższenia siedzenia dziecka w samochodzie. Jej głównym celem jest zapewnienie, aby pas bezpieczeństwa prawidłowo przebiegał przez ciało dziecka, co zwiększa bezpieczeństwo w razie wypadku.