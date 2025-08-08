Droga ekspresowa S19, która jest budowana jako kluczowy odcinek międzynarodowego szlaku Via Carpatia, połączy Europę Północną z Południową. W Polsce trasa będzie miała około 700 km długości i obejmie fragmenty dróg ekspresowych S61, S16 oraz S19. Jednym z najważniejszych jej odcinków będzie fragment między Babicą a Jawornikiem, przebiegający przez pagórkowaty teren charakterystyczny dla krajobrazu Bieszczad.

Estakada ES-26 będzie najwyższym takim obiektem w Polsce

Aby zapewnić płynny przejazd przez liczne wzgórza i wzniesienia, drogowcy zdecydowali się na budowę kilku dużych estakad. Wśród nich wyróżnia się rekordowa estakada ES-26, która powstanie między miejscowościami Żarnowa a Godowa. Ta ośmioprzęsłowa konstrukcja ma długość 1082 metrów i szerokość 29 metrów. Będzie to jednocześnie najwyższa estakada w Polsce, usytuowana na wysokości 80 metrów, co można porównać do jazdy na wysokości około 25. piętra budynku.

Niedawno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła postępy na budowie. W opublikowanym wpisie w mediach społecznościowych czytamy, że na najbardziej spektakularnym fragmencie S19 między Babicą a Jawornikiem prowadzone są prace nad zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem podpór. Zaawansowanie budowy najwyższej estakady w Polsce wynosi około 34 proc.

Zakres prac na drodze ekspresowej S19

Sama estakada to jednak nie wszystko. W ramach projektu powstaje również 11,6-kilometrowy fragment drogi ekspresowej między Babicą a Jawornikiem, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz pasem awaryjnym. Droga będzie wyposażona w węzeł Żarnowa-Strzyżów, który połączy ją z drogą powiatową nr 1931R. W Jaworniku powstanie także Miejsce Obsługi Podróżnych w kierunku Rzeszowa. Całość projektu obejmuje budowę wielu imponujących konstrukcji inżynieryjnych, w tym ośmiu estakad, pięciu wiaduktów i czterech przejść dla zwierząt.

Nowy odcinek drogi zostanie wyposażony w urządzenia poprawiające bezpieczeństwo na drodze oraz systemy ochrony środowiska. Modernizacja obejmie również fragmenty dróg poprzecznych, które kolidują z inwestycją, wraz z infrastrukturą techniczną. Wykonawcą jest firma Intercor, a wartość kontraktu to 1,2 miliarda złotych. Zaawansowanie prac drogowych przekracza 48 proc., a zakończenie budowy przewidziano na drugą połowę 2026 roku.

