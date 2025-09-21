Spis treści: Lepsza Omoda 5 czy MG HS? Różne auta, podobne pieniądze MG HS czy Omoda 5? Które chińskie auto mniej traci na wartości? MG HS czy Omoda 5? Dwa różne auta dla różnych nabywców

Chociaż MG HS i Omoda 5 zdają się kierowane do zupełnie innej grupy docelowej, cennikowe pokrewieństwa sprawiają, że wielu polskich nabywców wciąż traktuje oba chińskie auta jako bezpośrednią konkurencję. Widać to doskonale po wynikach rejestracji. Do końca lipca na polskie drogi wyjechało co najmniej 4 tys. nowych egzemplarzy MG HS i 3,5 tys. egzemplarzy Omody 5. To zdecydowanie najchętniej kupowane modele chińskich aut w Polsce.

Przypomnijmy - MG HS kusi zdecydowanie przestronniejszym nadwoziem i większym bagażnikiem, który nie boi się wakacyjnych tras. Omoda 5 z kolei przekonuje większym komfortem użytkowania w mieście i wyższym poziomem wyposażenia, którego nie powstydziłyby się samochody segmentu premium.

Wyboru nie ułatwia fakt, że topowe odmiany MG HS (Exclusive) i Omody 5 (Premium), obie z benzynowymi turbodoładowanymi silnikami (1,5 l w MG; 1,6 l w Omodzie) i siedmiostopniową przekładnią DSG, cennikowo dzieli od siebie zaledwie około 8 tys. zł.

Czy wyższa cena MG HS to uzasadniony wydatek z punktu widzenia utraty wartości obu tych pojazdów? Ile tracą na wartości popularne chińskie auta?

MG HS czy Omoda 5? Które chińskie auto mniej traci na wartości?

O dane dotyczące utraty wartości obu modeli poprosiliśmy firmę INFO-EKSPERT, z której usług korzystają m.in. klienci flotowi, banki, importerzy, dealerzy, firmy ubezpieczeniowe i leasingowe. Co z nich wynika?

Szacowana wartość początkowa MG HS to 112 195 zł netto, czyli 137 900 zł brutto. Dla porównania, Omoda 5 w wersji Premium to wydatek 105 285 zł netto czyli 129 500 zł brutto. Które z aut warte będzie więcej po 5 latach eksploatacji i przebiegu 75 tys. km?

Jak informuje Interię Cezary Spychała z INFO-EKSPERTA, utrata wartości dla benzynowego MG HS w wersji Exclusive z dwusprzęgłową przekładnią DSG oszacowana została na blisko 53,4 proc. Oznacza to, że samochód - przynajmniej "księgowo" - warty będzie wówczas około 52 252 zł netto (64 269 brutto). W sumie w pierwszych pięciu latach nowy właściciel straci więc 59 493 zł netto (73 176 zł brutto). Każdego miesiąca samochód tracić będzie na wartości niespełna 1220 zł.

Wynik MG, przynajmniej w ujęciu procentowym, jest jednak zauważalnie lepszy niż w przypadku Omody 5, dla której szacowana utrata wartości wynosi aż 57,1 proc. Zdaniem INFO-EKSPERTA po pięciu latach i 75 tys. km przebiegu wartość pojazdu wynosić będzie już tylko 45 190 zł netto czyli 55 583 zł brutto.

W praktyce - również pod względem utraty wartości - MG HS i Omoda 5 wypadają bardzo podobnie. W 60-miesięcznej skali utrata wartości Omody 5 wyniesie dokładnie 73 917 brutto czyli 1232 zł miesięcznie.

Prognozowana miesięczna strata jest więc o skromne 12 zł większa niż w przypadku MG HS, co w skali pięciu lat eksploatacji daje kwotę ledwie 720 zł. Niewiele, biorąc pod uwagę, że taką różnicę z nawiązką zrekompensować może np. sprawne operowanie pedałem przyspieszenia i niższe wyniki spalania. W przypadku Omody - taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, co wynika m.in. z dużo mniejszego nadwozia i różnicy w masie pojazdu.

MG HS czy Omoda 5? Dwa różne auta dla różnych nabywców

Przypomnijmy - MG HS w swojej obecnej odsłonie mierzy aż 4655 mm długości, 1890 mm szerokości i 1664 mm wysokości. Może się też pochwalić "rodzinnym" rozstawem osi - to aż 2765 mm - i bagażnikiem o pojemności 507 l.

Dla porównania, Omoda 5 mierzy 4373 mm długości i 1824 mm szerokości (2101 mm z lusterkami), a rozstaw osi Omody 5 to dokładnie 2610 mm. Auto ma też raczej przeciętny jak na dzisiejsze standardy bagażnik o pojemności 360 l. Samochód śmiało można więc pozycjonować o cały segment niżej niż MG.

O ile MG HS to duży, rodzinny SUV, który nie boi się wakacyjnych tras, o tyle Omoda 5 to raczej crossover, który najlepiej czuje się w mieście i jego okolicy.

