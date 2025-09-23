W skrócie Nowy odcinek drogi ekspresowej S1 między Przybędzą a Milówką jest na ukończeniu.

Trasa obejmuje pięć estakad, trzy mosty oraz dwa tunele o łącznej długości ponad 1,8 km.

Otwarcie tego malowniczego odcinka znacznie poprawi komunikację regionalną i transport do granicy ze Słowacją.

Drogowcy pochwalili się postępami przy budowie drogi ekspresowej S1, która ma stać się ważnym elementem VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Docelowo połączy ona kraje basenu Morza Bałtyckiego z państwami Europy Południowej. Trasa rozpoczyna się na autostradzie A1 w Pyrzowicach i prowadzi aż do granicy ze Słowacją w Zwardoniu.

Pięć estakad i dwa tunele wśród beskidzkich lasów

Jednym z kluczowych fragmentów drogi ekspresowej S1 jest odcinek realizowany pomiędzy miejscowościami Przybędza i Milówka. Ze względu na swoje położenie określany jest on mianem najbardziej malowniczej trasy w Polsce. W jego skład wchodzi pięć estakad, w tym najdłuższa - o długości blisko 1 km - poprowadzona na wysokości koron drzew, co zapewni kierowcom wyjątkowe panoramy Beskidów. Ponadto powstały trzy mosty o łącznej długości 2,3 km oraz dwa dwunawowe tunele, które razem mają ponad 1,8 km.

Dwa tunele o łącznej długości 1830 metrów

Każda z naw tunelu została zaprojektowana z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m, opaskami bezpieczeństwa oraz obustronnymi chodnikami ewakuacyjnymi. Odcinek pomiędzy tunelami będzie miał przekrój dwujezdniowy, dwupasowy - identyczny jak w samych tunelach - i obejmie ok. 4,8 km trasy. Z kolei przed i za tunelami droga przyjmie przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami w każdym kierunku, o łącznej długości 3,7 km.

Pierwszy z tuneli, o długości ok. 830 m, zrealizowany jest w północnej części inwestycji, w masywie Baraniej Góry. Drugi, liczący ok. 1000 m, powstał w rejonie Białożyńskiego Gronia, bliżej Zwardonia. Oba obiekty są dwunawowe, a poszczególne nawy są połączone trzema przejściami poprzecznymi.

Otwarcie obejścia Węgierskiej Górki jeszcze w tym roku

Zakończenie inwestycji zamknie budowę południowego fragmentu S1 od Bielska-Białej do Zwardonia, usprawniając również transport towarów w kierunku granicy ze Słowacją.

Zgodnie z zapowiedziami, oddanie trasy do ruchu planowane jest na koniec października, co oznacza, że kierowcy nową trasą pojadą już za miesiąc.

Budowa obejścia Węgierskiej Górki rozpoczęła się w październiku 2019 roku, więc potrwa niemal równe 6 lat, o rok dłużej niż pierwotnie planowano. Koszt budowy to niemal 1,38 mld zł.

