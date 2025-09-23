W skrócie CBŚP zatrzymało 20 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem luksusowymi samochodami z naruszeniem unijnych sankcji.

Do Rosji i Białorusi trafiło około 600 samochodów marek premium, a budżet państwa stracił dziesiątki milionów złotych.

Podejrzanym postawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej, prania pieniędzy i obchodzenia sankcji, a część z nich trafiła do aresztu.

CBŚP zatrzymało 20 osób za nielegalny handel autami

Pod koniec września 2025 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie, zatrzymali 20 osób. Podejrzani mieli brać udział w grupie przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem luksusowymi autami i wyłudzaniem podatku VAT.

Śledztwo wykazało, że organizacja działała od 2021 r. do 2025 r. na terenie kilku krajów: Polski, Czech, Litwy, Niemiec i innych państw. Członkowie grupy posługiwali się tzw. "słupami", zakładającymi spółki i działalności gospodarcze, aby wydłużać łańcuchy transakcji i ukrywać faktyczny charakter operacji.

600 luksusowych aut trafiło do Rosji i Białorusi

Mechanizm działania był powtarzalny. Grupa nabywała w salonach samochodowych pojazdy marek takich jak BMW, Mercedes, Porsche, Lexus czy Range Rover. Samochody formalnie trafiały do odbiorców w krajach UE, a następnie wracały do Polski. Ostatecznie, z naruszeniem sankcji wprowadzonych przez Unię Europejską w 2022 r., auta sprzedawano do Rosji i Białorusi.

Część transakcji przeprowadzano z udziałem spółek zarejestrowanych w Azerbejdżanie i Kazachstanie, co dodatkowo utrudniało wykrycie procederu. Według ustaleń śledczych w ten sposób do Rosji i na Białoruś nielegalnie trafiło około 600 samochodów klasy premium.

Zyski były znaczące. Firmy kontrolowane przez grupę uzyskały nienależny zwrot VAT o wartości ponad 40 mln zł. Dodatkowo wystawiono fikcyjne faktury opiewające łącznie na ponad 17 mln zł.

Zarzuty, areszty i zabezpieczone mienie

Prokurator z Lublina przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz obchodzenia sankcji. Trzem osobom zarzucono kierowanie grupą. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy Lublin-Zachód zastosował wobec dwóch podejrzanych trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Podczas działań zabezpieczono mienie podejrzanych, w tym ekskluzywne zegarki, biżuterię oraz gotówkę w różnych walutach. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował również środki na rachunkach bankowych w łącznej wysokości ponad 10 mln zł.

Śledczy przypominają, że zarzucane czyny - w tym niektóre zakwalifikowane jako zbrodnie - zagrożone są karą od 5 lat pozbawienia wolności oraz wysokimi grzywnami.