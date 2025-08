Po zmianach mieszkańcy posiadający Kartę Krakowską za parkowanie w strefie zapłacą w podstrefie A - 6 zł za pierwszą godzinę, 7 zł za drugą i 8 zł za trzecią. W strefie B odpowiednio 5, 6 i 7 zł, a w podstrefie C opłata będzie stała, w wysokości 4 zł. Kolejne godziny będą kosztować tyle co pierwsza.

Nowe stawki dla kierowców spoza Krakowa przewidują opłatę w podstrefie A za pierwszą godzinę wynoszącą 9 zł, za drugą - 10 zł, a trzecią - 11 zł. W podstrefie B opłata ta wyniesie 8 zł za pierwszą, 9 zł za drugą i 10 zł za trzecią godzinę, a w podstrefie C odpowiednio: 7, 8 i 9 zł. Kolejne godziny będą kosztować tyle co pierwsza.

Warto przy okazji zaznaczyć, że mówienie iż wyższe opłaty dotyczą tylko osób, które nie są mieszkańcami Krakowa, nie jest do końca prawdą. Jak zostało już wyjaśnione wyżej, niższe opłaty są możliwe tylko w sytuacji, gdy posiadamy Kartę Krakowską i przypiszemy do niej numer rejestracyjny pojazdu. Innymi słowy, jeśli jakiś krakowianin nie posiada owej karty lub przyjechał autem nie przypisanym do tej karty (np. pożyczonym lub wypożyczonym), to też zapłaci tyle, co "obcy".