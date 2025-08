Główne sygnały ostrzegawcze przed zakupem podróbek to wyjątkowo niska cena i zła jakość wykonania, a szczególnie niebezpieczne są produkty wpływające na bezpieczeństwo jazdy.

Podrabiane części samochodowe są coraz większym problemem na świecie, a ich niższa jakość prowadzi do realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Nieoryginalne produkty sygnowane logami znanych marek to potężny problem na całym świecie. Chociaż w zdecydowanej większości przypadków dotyczy odzieży to okazuje się, że równie chętnie podrabiane są części samochodowe. Tylko w ubiegłym roku Mercedes-Benz przejął ponad milion elementów, które trafiły na rynek i według ekspertyz stanowiły poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Za sprawą fałszywych cen stoi nie tylko niższa cena, ale przede wszystkim znacznie gorsza jakość, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo użytkowania.