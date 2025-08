Amerykański prezydent przyzwyczaił nas do akcji wspierających gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Choć czasami są one nieudolne i wyglądają groteskowo, to administracja Donalda Trumpa podkreśla, że w działaniach polityka liczy się przede wszystkim dobro Amerykanów.

Za jego plecami umieszczono żółtego sedana, a całość opatrzono napisem "Making Automibiles Great Again", czyli "uczyńmy motoryzację znów wielką". Co więcej, post z plakatem zawiera treść, nawiązującą do ustawy OBBB: "The One Big Beautiful Bill zapowiada powrót legendy amerykańskiej motoryzacji".