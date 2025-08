Miejscowości wymienione nad kreską są dostępne lewym pasem zjazdu, te pod kreską - prawym pasem. Ta prosta zasada pozwala przygotować się do manewru z wyprzedzeniem, jeszcze przed dotarciem do rozwidlenia.

W Niemczech, gdzie system ten funkcjonuje od dziesięcioleci, przykładem może być autostrada A5 w okolicach Frankfurtu. Zjazd do lotniska jest oznaczony tablicą z poziomą linią, gdzie nad kreską widnieją kierunki do terminalu 2, a pod kreską - do terminalu 1. Kierowca już kilkaset metrów przed zjazdem wie, który pas wybrać, aby dotrzeć do właściwego terminalu.