Grupa Speed to specjalna formacja policji drogowej wykorzystująca nowoczesne i nieoznakowane radiowozy różnych marek do walki z piratami drogowymi.

Grupa Speed to specjalna formacja policjantów ruchu drogowego, której zadaniem jest zwalczanie przestępstw drogowych. Jej zespoły działają w całym kraju i wykorzystują zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy, które wyposażone są w kamery. Nie jest to klasyczna drogówka, dlatego w swoich szeregach posiada najróżniejsze modele samochodów, aby utrudnić zidentyfikowanie patrolu. Chociaż w ostatnich latach dominowało BMW, dziś w garażach są także pojazdy marki Kia, Cupra czy Renault.

Należy również wiedzieć, że policjanci z formacji Speed zawsze są ubrani w mundury, nawet gdy prowadzą nieoznakowane pojazdy. To istotne, ponieważ tylko w mundurach mają prawo zatrzymywać kierowców do kontroli poza terenem zabudowanym. Dodatkowo najczęściej funkcjonariusze poruszają się w charakterystyczny sposób - utrzymują stałą odległość od poprzedzającego pojazdu, co jest niezbędne do wykonania skutecznego pomiaru prędkości.