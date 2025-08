Rola sygnalizacji jest prosta - ma sterować ruchem na skrzyżowaniach tak, by odbywał się bezkolizyjnie. I chociaż trudno w to uwierzyć, to wynalazek ten ma już ponad 150 lat. Pierwszą sygnalizację, która miała za zadanie sterować ruchem drogowym, postawiono w Londynie 10 grudnia 1868 roku. Oparta była na lampach gazowych, sterowana ręczne i działała krótko - szybko doszło do wybuchu gazu i już 2 stycznia 1869 roku została zdemontowana.