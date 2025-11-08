Ukryta funkcja przełącznika świateł. Niewielu pieszych o niej wie

Spis treści: Jak działa włącznik sygnalizacji na przejściu? Ukryta funkcja przełączniku świateł Dodatkowe sygnały dźwiękowe na przejściach dla pieszych

Jak działa włącznik sygnalizacji na przejściu?

Niewielka żółta skrzyneczka na słupie sygnalizacji przy przejściu dla pieszych to element tzw. sygnalizacji adaptacyjnej. Zwykle umieszcza się ją na przejściach dla pieszych przy ruchliwych ulicach w centrum miasta. Służy pieszym do przełączania świateł na przejściu i umożliwienia im przedostania się na drugą stronę ulicy.

Przyciskając widoczny na skrzynce przycisk wysyłamy sygnał do sygnalizacji, aby ta zmieniła światła i zapaliła zielone na przejściu. Nie dzieje się to oczywiście od razu - skrzynka jest połączona z systemem monitorowania natężenia ruchu i system automatycznie wybiera odpowiedni moment na zmianę świateł. Czasem wymaga to nawet kilkuminutowego oczekiwania.

Warto też wiedzieć, że skrzynka z fizycznym przyciskiem to wersja, która znana jest od kilku lat, jednak na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych pojawia się coraz więcej nowocześniejszych rozwiązań - najnowsze wersje "żółtych skrzynek" nie wymagają przyciśnięcia przycisku, a dzięki fotokomórce samoistnie wykrywa pieszych oczekujących na przejściu i tak zarządza światłami aby umożliwić im przejście w dogodnym momencie.

Ukryta funkcja przełączniku świateł

Większość tych urządzeń posiada kilka ukrytych funkcji skierowanych głównie do niewidomych i osób z dysfunkcją wzroku. Po pierwsze na boku urządzenia znajduje się plan przejścia w wersji dotykowej (tyflograficzny). To graficzne odwzorowanie przejścia dla pieszych przedstawione w odpowiedniej skali tak, aby osoba z dysfunkcją wzroku mogła zorientować się jak wygląda przejście - jak jest długie, ile azyli (wysepek) znajduje się po drodze i przez ile jezdni prowadzi.

Na dodatek pod urządzeniem znajduje się tajemniczy przycisk, o którym wie niewielu pieszych. Służy on do włączenia funkcji dźwiękowej i wibracyjnej, która również ma służyć niewidomym i osobom z dysfunkcją wzroku do zorientowania się w sytuacji - dzięki tym dodatkowym sygnałom wiedzą kiedy mogą przejść przez przejście.

Dodatkowe sygnały dźwiękowe na przejściach dla pieszych

Dodatkowe funkcje sygnalizatorów świetlnych i pochylenie się nad problemem osób z dysfunkcją wzroku znany jest w Polsce od lat. Jeśli zastanawiałeś się dlaczego niektóre sygnalizatory wydają na czerwonym jednostajny dźwięk - równomierne pikanie w wolnym tempie - by po przełączeniu na zielone zwiększyć tempo "pikania" , to również funkcja mająca informować osoby niewidome o możliwości przejścia przez pasy.

Kolejnym elementem rozwoju infrastruktury dla pieszych pod kątem osób niewidomych jest wprowadzenie w wielu miejscach specjalnych elementów chodnika - płyt z ryflami lub wypustkami, pozwalających niewidomym lepiej zorientować się w swoim położeniu. - zwykle umieszczane są przed przejściami dla pieszych (płyty z wypustkami) lub na dużych placach (płyty ryflowane), aby ułatwić orientację w terenie osobom niewidomym.

