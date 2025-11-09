Kupujesz auto elektryczne? Bez tego nawet nie wpłacaj zaliczki

Szymon Piaskowski

Szymon Piaskowski

Coraz więcej kierowców przesiada się do aut elektrycznych, ale nie wszyscy wiedzą, że wybór konkretnej wersji wyposażenia czy jednej z pozycji na liście opcji może decydować o tym, czy zimą w ogóle będą zadowoleni z zakupu. W broszurach i cennikach kierowcy zainteresowani danym "elektrykiem" powinni szukać konkretnej informacji - czy samochód ma pompę ciepła. Jeśli jej nie ma, lepiej dwa razy pomyśleć, zanim wpłacimy zaliczkę.

Pompa ciepła sprawia, że zużycie energii jest wyraźnie mniejsze
Pompa ciepła sprawia, że zużycie energii jest wyraźnie mniejszemateriały prasowe

W skrócie

  • Pompa ciepła w samochodach elektrycznych znacząco zwiększa zasięg zimą i obniża zużycie energii w porównaniu do tradycyjnych grzejników PTC.
  • W bardzo niskich temperaturach pompa ciepła traci wydajność, ale przez większość roku efektywnie ogrzewa wnętrze auta i chroni baterię.
  • Dopłata do pompy ciepła wynosi zazwyczaj 4–8 tys. zł, ale przynosi oszczędności na dłuższą metę dzięki niższym kosztom eksploatacji i wyższej wartości pojazdu przy odsprzedaży.
W autach spalinowych ogrzewanie kabiny to żaden problem - wykorzystuje się po prostu ciepło powstające podczas pracy silnika. W elektryku sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo silnik elektryczny wytwarza znikome ilości ciepła. Oznacza to, że całe ogrzewanie musi być zasilane energią z akumulatora.

    Pompa ciepła w samochodach elektrycznych - dlaczego to tak ważne?

    Jeśli w aucie zamontowany jest klasyczny grzejnik elektryczny typu PTC (Positive Temperature Coefficient), energia z baterii zamieniana jest bezpośrednio na ciepło. Skutek? Szybki spadek zasięgu - zimą nawet o 30-40 procent. Dlatego producenci stosują pompę ciepła, która nie tyle "tworzy" ciepło, co transportuje je z otoczenia do wnętrza pojazdu, działając na zasadzie odwróconej klimatyzacji.

    Jak działa pompa ciepła w aucie elektrycznym?

    Układ pompy ciepła przypomina ten znany z domowych instalacji grzewczych czy lodówek. Składa się z czterech podstawowych elementów: parownika, sprężarki, skraplacza i zaworu rozprężnego.

    W parowniku czynnik chłodniczy pochłania ciepło z otoczenia - może to być powietrze z zewnątrz, ciepło z napędu lub z samej baterii.

    W sprężarce zostaje ono sprężone, a więc i podgrzane.

    Następnie w skraplaczu oddaje zgromadzoną energię do układu ogrzewania kabiny.

    Po rozprężeniu w zaworze cykl zaczyna się od nowa.

    Efekt? Z jednej kilowatogodziny energii elektrycznej pompa ciepła potrafi uzyskać nawet 2-3 kWh ciepła, co oznacza, że jest dwa do trzech razy bardziej wydajna niż zwykły elektryczny grzejnik PTC.

    Zimą włączenie ogrzewania, podgrzewania siedzeń i kierownicy potrafi obniżyć realny dystans o kilkadziesiąt kilometrów. Pompa ciepła ogranicza te straty do minimum - w praktyce może wydłużyć zasięg auta zimą o 10-20 procent, co często przekłada się na dodatkowe 30-50 kilometrów jazdy.

    Co więcej, nowoczesne systemy zarządzania temperaturą wykorzystują pompę ciepła również do chłodzenia baterii latem i jej podgrzewania zimą. Utrzymywanie ogniw w optymalnej temperaturze (ok. 20-30 stopni Celsjusza) nie tylko poprawia osiągi, ale także wydłuża żywotność akumulatora i skraca czas ładowania.

    Kiedy pompa ciepła ma ograniczenia?

    Żaden system nie jest idealny. W bardzo niskich temperaturach, poniżej -10 stopni Celsjusza, skuteczność pompy ciepła maleje, bo powietrze zawiera zbyt mało energii cieplnej. Wtedy do pracy włącza się dodatkowy grzejnik PTC, który wspiera układ w ekstremalnych warunkach. Niemniej, przez większość roku pompa ciepła działa efektywnie i pozwala uniknąć sytuacji, w której w mroźny dzień kierowca musi wybierać między ciepłem w kabinie a zasięgiem.

    Ile kosztuje pompa ciepła i czy warto dopłacić?

    W większości nowych aut elektrycznych pompa ciepła jest elementem opcjonalnym - często kosztuje od 4 do 8 tysięcy złotych. To szczególnie istotna informacja w naszym klimacie, który, mimo coraz cieplejszych zim, nadal wymaga zimą częstego ogrzewania kabiny. Producenci w oferowaniu pompy ciepła są jednak mocno niekonsekwentni - na przykład w Audi jest ona standardowym elementem wyposażenia w A6 e-tron, ale już w Q4 e-tron wymaga dopłaty (4930 zł). Z kolei Kia w modelu EV3 oferuje ją standardowo w najbogatszej odmianie GT Line, w pozostałych życzy sobie 4 tys. zł. W droższym modelu EV6 pompa ciepła jest w każdej odmianie. Takie przykłady można mnożyć.

    Dopłata może wydawać się spora, ale w dłuższej perspektywie to inwestycja, która się zwraca. Mniejsze zużycie energii oznacza niższe koszty ładowania, dłuższy zasięg zimą i mniejsze zużycie baterii. A to wszystko przekłada się na wyższą wartość auta przy odsprzedaży.

