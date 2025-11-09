W skrócie Pompa ciepła w samochodach elektrycznych znacząco zwiększa zasięg zimą i obniża zużycie energii w porównaniu do tradycyjnych grzejników PTC.

W bardzo niskich temperaturach pompa ciepła traci wydajność, ale przez większość roku efektywnie ogrzewa wnętrze auta i chroni baterię.

Dopłata do pompy ciepła wynosi zazwyczaj 4–8 tys. zł, ale przynosi oszczędności na dłuższą metę dzięki niższym kosztom eksploatacji i wyższej wartości pojazdu przy odsprzedaży.

W autach spalinowych ogrzewanie kabiny to żaden problem - wykorzystuje się po prostu ciepło powstające podczas pracy silnika. W elektryku sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo silnik elektryczny wytwarza znikome ilości ciepła. Oznacza to, że całe ogrzewanie musi być zasilane energią z akumulatora.

Pompa ciepła w samochodach elektrycznych - dlaczego to tak ważne?

Jeśli w aucie zamontowany jest klasyczny grzejnik elektryczny typu PTC (Positive Temperature Coefficient), energia z baterii zamieniana jest bezpośrednio na ciepło. Skutek? Szybki spadek zasięgu - zimą nawet o 30-40 procent. Dlatego producenci stosują pompę ciepła, która nie tyle "tworzy" ciepło, co transportuje je z otoczenia do wnętrza pojazdu, działając na zasadzie odwróconej klimatyzacji.

Jak działa pompa ciepła w aucie elektrycznym?

Układ pompy ciepła przypomina ten znany z domowych instalacji grzewczych czy lodówek. Składa się z czterech podstawowych elementów: parownika, sprężarki, skraplacza i zaworu rozprężnego.

W parowniku czynnik chłodniczy pochłania ciepło z otoczenia - może to być powietrze z zewnątrz, ciepło z napędu lub z samej baterii.

W sprężarce zostaje ono sprężone, a więc i podgrzane.

Następnie w skraplaczu oddaje zgromadzoną energię do układu ogrzewania kabiny.

Po rozprężeniu w zaworze cykl zaczyna się od nowa.

Efekt? Z jednej kilowatogodziny energii elektrycznej pompa ciepła potrafi uzyskać nawet 2-3 kWh ciepła, co oznacza, że jest dwa do trzech razy bardziej wydajna niż zwykły elektryczny grzejnik PTC.

Zimą włączenie ogrzewania, podgrzewania siedzeń i kierownicy potrafi obniżyć realny dystans o kilkadziesiąt kilometrów. Pompa ciepła ogranicza te straty do minimum - w praktyce może wydłużyć zasięg auta zimą o 10-20 procent, co często przekłada się na dodatkowe 30-50 kilometrów jazdy.

Co więcej, nowoczesne systemy zarządzania temperaturą wykorzystują pompę ciepła również do chłodzenia baterii latem i jej podgrzewania zimą. Utrzymywanie ogniw w optymalnej temperaturze (ok. 20-30 stopni Celsjusza) nie tylko poprawia osiągi, ale także wydłuża żywotność akumulatora i skraca czas ładowania.

Kiedy pompa ciepła ma ograniczenia?

Żaden system nie jest idealny. W bardzo niskich temperaturach, poniżej -10 stopni Celsjusza, skuteczność pompy ciepła maleje, bo powietrze zawiera zbyt mało energii cieplnej. Wtedy do pracy włącza się dodatkowy grzejnik PTC, który wspiera układ w ekstremalnych warunkach. Niemniej, przez większość roku pompa ciepła działa efektywnie i pozwala uniknąć sytuacji, w której w mroźny dzień kierowca musi wybierać między ciepłem w kabinie a zasięgiem.

Ile kosztuje pompa ciepła i czy warto dopłacić?

W większości nowych aut elektrycznych pompa ciepła jest elementem opcjonalnym - często kosztuje od 4 do 8 tysięcy złotych. To szczególnie istotna informacja w naszym klimacie, który, mimo coraz cieplejszych zim, nadal wymaga zimą częstego ogrzewania kabiny. Producenci w oferowaniu pompy ciepła są jednak mocno niekonsekwentni - na przykład w Audi jest ona standardowym elementem wyposażenia w A6 e-tron, ale już w Q4 e-tron wymaga dopłaty (4930 zł). Z kolei Kia w modelu EV3 oferuje ją standardowo w najbogatszej odmianie GT Line, w pozostałych życzy sobie 4 tys. zł. W droższym modelu EV6 pompa ciepła jest w każdej odmianie. Takie przykłady można mnożyć.

Dopłata może wydawać się spora, ale w dłuższej perspektywie to inwestycja, która się zwraca. Mniejsze zużycie energii oznacza niższe koszty ładowania, dłuższy zasięg zimą i mniejsze zużycie baterii. A to wszystko przekłada się na wyższą wartość auta przy odsprzedaży.

