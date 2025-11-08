Spis treści: Co to jest filtr kabinowy? Po czym poznać, że filtr kabinowy trzeba wymienić w samochodzie? Jak wymienić filtr kabinowy w aucie? Ile kosztuje filtr kabinowy?

Co to jest filtr kabinowy?

Filtr kabinowy ma bardzo proste zadanie. Musi oczyszczać powietrze transportowane do kabiny podróżnych przez układ wentylacji. Filtr ten zwany jest również pyłkowym lub przeciwpyłkowym.

Na rynku oferowane są różnego rodzaju filtry: standardowe i węglowe, ale najczęściej spotkać można te drugie. Jakość oczyszczania powietrza docenią choćby alergicy czy osoby chorujące na astmę. Dreny składają się z kilku warstw włókien o różnorodnych strukturach pokrytych między innymi aktywnym węglem.

Po czym poznać, że filtr kabinowy trzeba wymienić w samochodzie?

Filtr kabinowy to na tyle istotny element wyposażenia naszego samochodu (z punktu widzenia komfortu), że lepiej nie odkładać decyzji o wymianie w nieskończoność. To dlatego, że zapchany filtr kabinowy gorzej wyłapuje szkodliwe substancje i bakterie. Oznaką tego, że filtr w naszym aucie jest zapchany i nadszedł czas, by to zrobić, będzie nieprzyjemny zapach w kabinie. W sezonie jesienno-zimowym, który mamy teraz, doświadczać będziemy też częściej pojawiającej się pary na szybach. W tym miejscu warto pamiętać, że zaparowane szyby utrudniają jazdę i mogą skutkować wysokim mandatem. Ten może wynosić od 20 do 500 zł.

Lepiej nie doprowadzać do takich sytuacji i wymieniać filtr regularnie. Przyjęło się, że warto zrobić to co ok. 15 tys. km, ale dobrą praktyką jest zwyczajnie wymiana raz w roku. Najlepiej wiosną, kiedy wentylacja będzie szczególnie intensywnie wykorzystywana.

Jak wymienić filtr kabinowy w aucie?

Wymiana filtra powietrza to jedna z najprostszych czynności, jeśli chodzi o wymianę elementów w naszym samochodzie. Najważniejsze, co musimy wiedzieć przed tym zabiegiem, to znać miejsce, w którym znajduje się ten filtr. Z reguły należy go szukać w następujących rejonach:

podszybie od strony maski,

okolice schowka przed siedzeniem pasażera,

wydzielona strefa za pedałem gazu.

W dwóch pierwszych przypadkach trzeba będzie zdjąć ochronną pokrywę (może być przykręcona lub zabezpieczona zatrzaskami), a po dostaniu się do przestrzeni, w której znajduje się filtr kabinowy, trzeba wyjąć zużytą część i w jej miejsce wstawić nowy filtr. Strzałki znajdujące się na urządzeniu oraz na obudowie wskażą kierunek jego umiejscowienia.

Dla laika najtrudniejsza będzie wymiana filtra kabinowego znajdującego się za pedałem gazu. Potrzebny będzie klucz do jego odkręcenia, a po wykonaniu całej operacji dobrze jest upewnić się, że pedał został dobrze przykręcony.

Ile kosztuje filtr kabinowy?

Koszt zakupu nowego filtra kabinowego to zróżnicowana kwestia. Wybór jest bardzo szeroki i wszystko zależy od indywidualnej decyzji właściciela samochodu. Z reguły ceny plasują się w przedziale 50-100 zł. Może być mniej, ale może być też więcej.

